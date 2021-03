Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà la sua Roma giocare contro il Parma. Il tecnico portoghese si è detto soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dalla squadra contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, ma che non bisogna sottovalutare gli emiliani: "Hanno fatto una buona partita contro la Fiorentina – ha detto – Per loro adesso ogni partita sarà come una finale. Le due squadre vogliono vincere entrambe, è sempre difficile giocare a Parma". Sulla formazione che scenderà in campo domani, Fonseca non si è voluto sbilanciare ma ha detto che cambierà 4/5 giocatori e che Pedro partirà dal 1′.

Sull'assenza di Mkhitaryan: "Non potrà giocare". E su chi giocherà titolare tra Dzeko e Borja Mayoral, il tecnico giallorosso non si è sbottonato: "Non voglio dire chi giocherà, ma sia Edin che Borja stanno bene e si sono allenati al meglio. Sono pronti per la partita". Sul rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile: "Non capisco perché l'abbiamo rinviata ma sicuramente è diverso preparare tre partite in una settimana dal preparane due – ha detto – Dovremo giocare la sfida contro il Napoli subito dopo quella in Ucraina".

Il tecnico giallorosso ha spiegato al meglio il concetto: "Non mi piace commentare quando non conosce bene le ragioni dello spostamento della gara – ha detto – Da allenatore è difficile capire perché l'abbiano rinviata, se invece fossi Gattuso sarebbe normale preferire non giocare Juve-Napoli". Fonseca non rischierà Smalling domani a Parma per un fastidio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo anche in Europa League. Il portoghese ha parlato della crescita di Villar ma ha soprattutto sottolineato l'ottimo rendimento di Lorenzo Pellegrini: "È un giocatore importante per noi, intelligente e può giocare in diverse posizioni – specifica l'allenatore – Essere capitano porta fiducia".

Sempre sulla formazione che scenderà in campo a Parma, Fonseca ha parlato anche di El Shaarawy che sembra destinato a partire dal 1′: "Su di lui ci sono troppe pressioni – ha detto – Abbiamo il compito di lasciarlo lavorare e integrarsi con la squadra. Non ha giocato molto nell'ultimo anno e ha bisogno di tranquillità".