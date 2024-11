Fonseca a sorpresa annuncia Camarda titolare in Cagliari-Milan: “È più pronto di Abraham”

video suggerito

L'annuncio di Paulo Fonseca in conferenza stampa sorprende tutti: "Domani gioca Camarda". L'attaccante prodigio del Milan che detiene il record di giocatore esordiente più giovane nel campionato di Serie A, sarà dunque titolare nell'attacco dei rossoneri contro il Cagliari. Orfano di Morata infortunato dopo un trauma cranica in allenamento dovuto a uno scontro con Pavlovic, il Milan dunque affiderà al baby bomber del Diavolo le sorti dell'attacco. Un'occasione d'oro per Camarda affinché possa scrivere l'ennesima pagina di storia della sua breve carriera.

Curioso il siparietto che ha portato Fonseca ad annunciare in sala stampa che Camarda giocherà titolare: "In questo momento è difficile scegliere i giocatori – spiega Fonseca -. Quello che posso fare è spiegare ai giocatori che è una scelta tattica, oggi abbiamo più possibilità di cambiare in funzione delle partite". L'allenatore rossonero aggiunge: "Ho la fortuna di scegliere in funzione delle partite e i giocatori stanno capendo questo" sottolinea Fonseca. Al termine di questa premessa arriva poi il curioso annuncio: "Domani giocherà ehm…Camarda…giocherà Camarda". Fonseca per un attimo dimentica il nome del giovane bomber e si gira per chiedere un aiuto all'ufficio stampa che prontamente gli suggerisce il nome corretto.

A proposito della titolarità di Camarda Fonseca ha poi spiegato i motivi che l'hanno portato a fare questa scelta: "Per me non è una sorpresa, è un ragazzo che lavora tutti i giorni con noi, lavora bene, capisce bene il ruolo – ha detto l'allenatore del Milan -. Per me i giocatori non hanno età ma qualità e lui ogni giorno dimostra qualità". A convincere Camarda è stato proprio il suo impegno nel riuscire a svolgere quel ruolo in attacco esattamente come Morata: "Lui oggi ha un ruolo molto specifico e Camarda ora credo sia più pronto di Abraham per giocare in quel modo".

Le motivazioni che hanno spinto Fonseca a scegliere Camarda come titolare

Ma a proposito dell'attaccante inglese sottolinea: "Abraham non sta totalmente bene e penso che Camarda si sia allenato molto bene, ha la sua età ma ha una grande maturità – sottolinea -. Non è un ragazzo che ha paura, ma arriva qui e mostra coraggio e aggressività lavorando anche difensivamente. Io non ho avuto nessun dubbio su quale giocatore dovesse giocare al posto di Morata".

Poi l'annuncio anche su Leao: "Domani giocherà dal primo minuto – spiega -. Può fare meglio, ma a Madrid ha fatto una buona partita". Piccola polemica inoltre sulla convocazione di Morata con la Spagna nonostante l'infortunio: "C'è un protocollo che dice che il giocatore si deve fermare 10 giorni, funziona così – conclude -. Non so come il ct della Spagna possa dire che Alvaro giocherà con la nazionale. Deve stare fermo 10 giorni, è una cosa obbligatoria"