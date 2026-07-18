Follia di Rowe nell’amichevole del Bologna: si alza e rifila una testata in faccia all’avversario

Jonathan Rowe è stato espulso durante l’amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld: dopo un contrasto l’inglese si è rialzato e ha colpito l’avversario con una testata al volto, scatenando un parapiglia.

Una reazione violenta e completamente fuori luogo, arrivata peraltro durante una semplice amichevole estiva. Jonathan Rowe ha perso il controllo nella partita tra Bologna e Arminia Bielefeld, disputata nel ritiro rossoblù di Valles, ed è stato espulso dopo aver rifilato una testata in faccia a un avversario.

L'episodio si è verificato nel corso del primo tempo, quando la formazione tedesca aveva già indirizzato la gara. Rowe è finito a terra dopo un contrasto con un giocatore dell'Arminia. Una situazione apparentemente destinata a chiudersi con il normale proseguimento del gioco si è invece trasformata in pochi secondi in una rissa.

La testata di Rowe durante Bologna-Arminia Bielefeld

L'esterno inglese si è rialzato e, anziché allontanarsi, è andato immediatamente a cercare l'avversario. I due si sono affrontati a distanza ravvicinata, scambiandosi qualche parola. Il calciatore dell'Arminia ha portato un braccio verso la parte alta del corpo di Rowe, un contatto che il giocatore del Bologna potrebbe aver interpretato come un'ulteriore provocazione.

La risposta è stata però spropositata. Rowe ha mosso con decisione la testa in avanti e ha colpito il rivale al volto, facendolo cadere all'indietro. Le immagini non lasciano spazio a molti dubbi sulla volontarietà del gesto: non si è trattato del semplice contatto tra due giocatori che si fronteggiano, ma di una testata vera e propria.

Rowe espulso, scoppia il parapiglia in campo

Subito dopo il colpo si è acceso un parapiglia. I compagni dei due giocatori sono intervenuti per separarli ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. L'arbitro ha quindi mostrato a Jonathan Rowe il cartellino rosso diretto, lasciando il Bologna in dieci prima dell'intervallo.

L'eventuale provocazione subita può spiegare l'origine della rabbia dell'inglese, ma non giustifica una reazione di questo tipo. Un gesto grave, ancora più difficile da comprendere considerando il contesto: un test estivo organizzato per mettere minuti nelle gambe e verificare la condizione della squadra del nuovo allenatore Domenico Tedesco durante la preparazione.

Per il Bologna, già in difficoltà contro l'Arminia Bielefeld, l'espulsione ha reso ancora più negativa una giornata cominciata male. Ma al di là del risultato dell'amichevole, a prendersi la scena è stata soprattutto la follia di Rowe, protagonista di una perdita di controllo che difficilmente passerà inosservata.