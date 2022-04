Follia del portiere, cosa ci faceva lì? Il gol da metà campo lo manda in rete col pallone Va bene stare alti, ma così davvero si esagera: il portiere non solo becca gol, ma viene anche portato fuori in barella. Difficile fare peggio…

A cura di Paolo Fiorenza

In epoca di costruzione dal basso spinta fino all'esasperazione – con erroracci di difensori e portieri, ultimi quelli di Donnarumma e Meret – l'altra faccia della medaglia è che, quando il baricentro della squadra è alto, il filo invisibile che lega il numero uno ai suoi compagni lo porta ad alzarsi anche lui, in modo da poter eventualmente giocare il pallone al limite dell'area. Qualcuno può andare anche oltre e piazzarsi sulla propria trequarti, vedi Ederson nel Manchester City, ma evidentemente lo fa in ben altro contesto e con diversa caratura individuale rispetto a Brad Stuver, il portiere dell'Austin FC che nel match di MLS contro l'Houston Dynamo si è fatto uccellare con un tiro da metà campo.

La partita era appena iniziata, al 5′ Sebastian Ferreira ha preso il pallone poco dopo la propria trequarti, è avanzato qualche metro fino alla linea di metà campo e poi – avendo visto Stuver abbondantemente fuori dalla sua area – ha fatto partire una conclusione calibrata perfettamente nello specchio della porta avversaria. Quando il 31enne portiere ha capito cosa stava accadendo, ha provato a recuperare la posizione correndo all'indietro ma non è riuscito ad evitare il gol del vantaggio della squadra di casa, finendo in rete con tutto il pallone.

Il tentativo peraltro ha avuto conseguenze ancora peggiori per lo stesso portiere dell'Austin, rimasto infortunato dopo l'impatto col fondo della porta e addirittura portato via in barella: al suo posto è entrato il portiere di riserva della squadra texana, Andrew Tarbell. Prendere gol da distanze siderali facendosi beccare fuori dai pali non è peraltro una novità per Stuver, visto che già fu protagonista di uno svarione simile lo scorso anno, quando ad approfittarne furono i Seattle Sounders. Fortunatamente per l'Austin, stavolta i suoi compagni sono riusciti a ribaltare il risultato vincendo 2-1, ma forse l'allenatore dovrebbe fargli un discorsetto…