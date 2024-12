video suggerito

Folle rissa in Coppa Argentina: giocatori picchiano i loro tifosi per difendere i familiari aggrediti A margine della finale della Coppa Argentina vinta dal Central Cordoba, i giocatori del Velez si sono resi protagonisti di una furiosa lite in tribuna con i propri tifosi. Urla, spinte e calci: un inferno scoppiato dopo l’aggressione rivolta ai loro familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La finale di Coppa Argentina tra Velez Sarfield e Central Cordoba ha avuto un finale a dir poco convulso quando, subito dopo il 90′ che ha decretato la vittoria del Central, diversi giocatori del Fortìn si sono catapultati sugli spalti innescando una furibonda rissa generale. Il tutto per difendere i propri familiari aggrediti in tribuna dai tifosi del Velez frustrati per la sconfitta subita con insulti e spinte: alla fine è tornata la calma ma le mogli di due calciatori hanno riportato traumi e contusioni.

L'assurda rissa in tribuna tra i giocatori del Velez e i propri tifosi

Una follia pura, nata dalla rabbia di aver perso un trofeo: sul campo neutro dell'Estadio 15 de Abril di Santa Fe, mercoledì 11 dicembre si è consumato l'atto finale della Coppa Argentina 2024 che ha visto trionfare il Central 1-0 sul Velez. A fine partita, tra gli oltre 27 mila presenti sugli spalti, mentre i tifosi biancorossi festeggiavano, è scoppiato l'inferno nella zona della tribuna dove c'erano le famiglie dei giocatori del Velez. Che sono state aggredite a suon di insulti e di spintoni nel momento in cui hanno provato a difendere i calciatori e ben presto ne è nato un enorme parapiglia.

Giocatori in tribuna tra urla, spinte e calci: due mogli contuse

Gli incidenti sono iniziati quando un parente ha rimproverato gli stessi tifosi del Vélez che criticavano o insultavano i giocatori sugli spalti e la discussione si è trasformata in rissa a tal punto che mezza squadra del Velez è immediatamente saltata sugli spalti per difendere i propri parenti colpendo i tifosi. Dalle immagini si vedono almeno 5 tesserati (come Randall Rodríguez, Elías Gómez, Braian Romero, Agustín Bouzat, Tomás Guidara e Rodrigo Piñeiro) litigare e venire alle mani con altri spettatori. Alla fine, solamente tanta paura per l'incolumità dei familiari con due delle mogli dei giocatori che hanno accusato lievi contusioni e traumi.

L'eurogol di Godoy che ha fatto vincere la Coppa Argentina al Cordoba

La finale di Coppa Argentina si è risolta nel modo più incredibile decretando per il Central Cordoba il primo storico successo nella competizione dopo una gara equilibrata e spettacolare. Il gol decisivo è stata una autentica perla da parte di Matías Godoy: al 53′, il giocatore del Central si è involato sulla destra e dal vertice dell'area ha calciato col destro quello che doveva essere un cross ma che si è trasformato in una imparabile palombella sotto il ‘sette' più lontano. Un eurogol grazie al quale è scoppiata la festa per il Cordoba e i suoi tifosi.