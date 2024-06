video suggerito

Foden lascia il ritiro dell’Inghilterra agli Europei: “Per una questione familiare urgente” Il calciatore della nazionale dei Tre Leoni e del Manchester City ha avuto un permesso speciale per stare accanto alla compagna, Rebecca, per la nascita del terzo figlio dopo Ronnie (4 anni) e True (1 anno). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Foden è tornato in Inghilterra per motivi familiari, lasciando il ritiro della nazionale dei Tre Leoni.

Phil Foden ha lasciato il ritiro dell'Inghilterra agli Europei 2024 in corso in Germania per fare ritorno in patria. In un comunicato ufficiale la federazione d'Oltremanica ha spiegato che il calciatore del Manchester City deve tornare a casa a causa di "una questione familiare urgente". Nulla di grave ma per una buona e lieta ragione. Quale sarebbe? Lo spiegano gli stessi tabloid che annunciano l'arrivo del terzo figlio che la compagna, Rebecca Cooke, sta per dare alla luce.

Foden torna a casa, sta per nascere il terzo figlio

La traversata di Foden (in permesso speciale) sarà una sorta di toccata e fuga per stare accanto alla dolce metà e stringere tra le braccia la creatura: ad aprile scorso celebrarono il baby shower con il quale resero pubblico il lieto evento. Lo fecero mettendosi in posa per la più classica foto di rito in momenti del genere: il calciatore, 23enne, e la donna, 22enne, si lasciarono immortalare accanto ai due piccoli, Ronnie (4 anni) e True (1).

Foden e la compagna, Rebecca, in una foto recente condivisa su Instagram.

Inghilterra qualificata agli ottavi di finale da prima del Gruppo C

Foden ha giocato da titolare in tutte e tre le partite del Gruppo C dell'Inghilterra contro Serbia, Danimarca e Slovenia. La squadra di Southgate, contestato dai tifosi dopo la sfida con gli sloveni, ha chiuso in vetta alla graduatoria (5 punti in 3 incontri) e affronterà negli ottavi di finale la terza classifica del Gruppo D (Olanda) oppure del Gruppo E (Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina). La gara è in programma domenica prossima, 30 giugno, a Gelsenkirchen (ore 18). E Foden ci sarà.

Due anni fa Sterling rientrò in patria: la casa era stata svaligiata

È la seconda volta consecutiva che un giocatore della selezione dei Tre Leoni si trova in una situazione del genere, costretto ad abbandonare temporaneamente la spedizione in un torneo per imbarcarsi sul primo volo disponibile così da rientrare a casa. Due anni fa – ma per ragioni completamente differenti e ben più gravi – fu Raheem Sterling – a salutare provvisoriamente i compagni di squadra durante la Coppa del Mondo in Qatar. La sua casa era stata svaligiata, non sarebbe stato sereno e tranquillo senza aver riabbracciato i suoi cari sapendoli al sicuro. Sterling fece in tempo per viaggiare verso il Paese arabo e partecipare al match contro la Francia.