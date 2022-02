Foden coinvolto in una rissa in un locale: si rifugia in una stanza e picchiano la mamma Il calciatore Phil Foden e la sua famiglia sono state vittime di un aggressione all’interno dello stadio dei Citizens: nella rissa ripresa in video finito online si vede la madre del talento del Manchester City ricevere un pugno in faccia mentre il 21enne è stato allontanato e fatto rifugiare in una stanza.

A cura di Michele Mazzeo

Il calciatore del Manchester City Phil Foden e la sua famiglia sono stati vittima di una brutta disavventura. Online sta infatti circolando un video in cui una donna, che sembra essere la madre del talento inglese Claire Foden, viene presa a pugni dopo un alterco alla Manchester AO Arena. Non è chiaro a quando risalga l'episodio anche se probabilmente dovrebbe essere avvenuto sabato sera, poche ore dopo la sconfitta casalinga dei Citizens contro il Tottenham di Antonio Conte.

Nel video si vede inoltre Phil Foden e una donna bionda (presumibilmente la sua ragazza Rebecca Cooke) che camminano lungo un corridoio seguiti da un gruppo di giovani che rimproverano il calciatore per la deludente prova offerta in campo rivolgendogli pesanti offese. Foden, molto infastidito, risponde qualcosa e prosegue nel suo incedere entrando dentro una delle stanze dell'impianto. La donna bionda sta sulla soglia e continua a battibeccare con i quattro uomini, dopodiché dalla stanza esce un'altra donna (la madre di Foden) che continua animatamente l'alterco: questa visibilmente agitata strattona uno dei ragazzi che continuano ad offendere il figlio.

A quel punto l'uomo spinto via dalla mamma del calciatore risponde sferrandole un pugno in faccia dando di fatto il via ad una rissa a cui prende parte anche lo stesso calciatore e altre persone che erano insieme a lui nella stanza. Tutti cercano di tenere alla larga dalla contesa il centrocampista del Manchester City (si sente chiaramente un invito ad andarsene: "Phil tu vattene! Vattene!") che viene quindi allontanato e fatto rientrare nella stanza mentre la rissa tra la madre (che viene presa per i capelli e gettata a terra) e i quattro uomini prosegue spostandosi in un altro punto del corridoio fino a quando questi non vengono allontanati da un altro uomo giunto in soccorso della donna armato di un estintore.