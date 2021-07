Focolaio Covid allo Spezia: 8 positivi, 7 sono calciatori Torna l’incubo Covid in Serie A, con lo Spezia che in una nota ufficiale ha confermato la presenza tra le sue fila di un vero e proprio focolaio Covid. Gli ultimi tamponi effettuati, hanno evidenziato la presenza di 8 tesserati positivi. 7 di questi sono calciatori, una pessima notizia per il nuovo mister Thiago Motta.

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento facile per lo Spezia. Dopo la notizia di ieri della sanzione da parte della Fifa per la violazione delle norme sui trasferimenti dei minori, con il mercato del club bloccato per due anni, arriva un'ulteriore tegola, questa volta interna. La società bianconera attraverso una nota ufficiale ha confermato la presenza di un vero e proprio focolaio Covid al suo interno con ben 8 contagiati.

L'incubo Covid torna in Serie A. Lo Spezia che pochi giorni fa aveva annunciato la presenza al suo interno di un caso di positività, in un nuovo comunicato, ha annunciato l'esito del nuovo giro di tamponi effettuati. All'interno del gruppo ligure, c'è un vero e proprio focolaio: "Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".

Una tegola soprattutto per il nuovo allenatore Thiago Motta che ha raccolto la non semplice eredità di Vincenzo Italiano. L'ex centrocampista non potrà dunque fare affidamento su 7 calciatori, in questa fondamentale fase della preparazione estiva. Non il massimo, in un momento in cui la necessità primaria è quella di imprimere nella mente dei bianconeri nuovi principi di gioco. E come se non bastasse poi è arrivato anche il ban della Fifa per quattro sessioni, a partire dal gennaio 2022. E chissà che allora il club spezzino non corra ai ripari immediatamente, rinforzando subito la rosa.