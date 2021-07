Florenzi dice addio al Psg, ora il futuro è un’incognita Alessandro Florenzi attraverso un messaggio sui social ha ufficializzato l’addio al Psg, dopo una sola stagione in prestito. L’esterno fresco di titolo di campione d’Europa, ha salutato la sua ormai ex squadra, senza però parlare del suo futuro. Difficile dire al momento se resterà o meno alla Roma.

A cura di Marco Beltrami

Alessandro Florenzi, fresco di titolo di campione d'Europa con la maglia della Nazionale azzurra lascia ufficialmente il Psg. L'esterno in un messaggio pubblicato sui suoi profili social, ha ufficializzato la conclusione della sua avventura in prestito sotto la Tour Eiffel. Ad attenderlo il ritorno in Italia, dopo le meritate vacanze, alla Roma. Al momento è ancora presto per dire se Florenzi resterà o meno alla corte del nuovo mister José Mourinho.

Archiviate le fatiche con l'Italia, Alessandro Florenzi ha annunciato l'addio al Psg. Una separazione che era nell'aria, dopo il mancato riscatto del cartellino dalla Roma. Queste le parole del duttile esterno destro: "Grazie PSG! È stato un anno incredibile, in una città straordinaria. È arrivato il momento dei saluti. Essere parte di questa famiglia è stato un grande privilegio. Giocare qui è uno stimolo. Essere qui una grande occasione di crescita. Ringrazio tutti davvero. Lo staff, allenatori, dirigenti e compagni. Vi auguro il meglio. Merci, Ale". Dopo 36 presenze, 2 gol e un assist, si chiude così la parentesi francese di Florenzi, da considerarsi comunque positiva.

Cosa succederà ora al campione d'Europa? Quale sarà il suo futuro? Florenzi ha altre due stagioni di contatto con i giallorossi, ma la sua permanenza nella Capitale è tutt'altro che certa. Sicuramente, archiviato il periodo di riposo post-Europei, il classe 1991 tornerà a Roma, anche per parlare con José Mourinho. La società giallorossa potrebbe però valutare le eventuali offerte. Florenzi è molto richiesto anche in Italia, infatti si è parlato anche del forte interesse dell'Inter, a caccia di un esterno destro d'esperienza.