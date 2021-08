Flachi torna in campo a 46 anni dopo la maxi squalifica per doping: giocherà in Eccellenza L’ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi ha annunciato che al termine della lunghissima squalifica per doping comminatagli nel 2010 tornerà a giocare a calcio nonostante i 46 anni d’età. Il classe ’75 ripartirà dall’Eccellenza toscana con il Signa, squadra di cui è attualmente un dirigente.

A cura di Michele Mazzeo

La carriera da calciatore di Francesco Flachi non è ancora finita. L'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina al termine della maxi squalifica per doping tornerà in campo nonostante i 46 anni di età. Il toscano classe '76 dal 2022 giocherà infatti in Eccellenza con il Signa, squadra di cui oggi è dirigente.

Francesco Flachi, che attualmente gestisce un ristorante nella sua Firenze, dunque realizzerà il suo sogno, ossia quello di tornare a giocare a calcio e far sì che quanto avvenuto nel 2010 non sia l'ultimo atto della sua carriera da calciatore. All'epoca infatti, quando militava nel Brescia, gli fu comminata una squalifica di 12 anni a causa della positività a un metabolita della cocaina aggravata dalla recidività (nel 2007, ai tempi della Sampdoria, era già stato pizzicato dall'antidoping per la stessa sostanza). E oggi, quando manca appena qualche mese al termine della squalifica, il 46enne fiorentino ha annunciato il suo ritorno in campo:

"Da due anni sono al Signa con altri ruoli – ha detto infatti Francesco Flachi ai microfoni di Radio Bruno Toscana –, ma qualche giorno fa a cena con il presidente sono partite simpatiche provocazioni del tipo ‘Tanto non sei più bono a giocare!' e da qui è nato tutto. Da una quindicina di giorni vado in palestra – ha poi aggiunto il classe '75 –, finora ho giocato solo a calcetto, devo recuperare lo smalto. La fortuna è che ho cinque mesi residui di squalifica per recuperare la forma migliore, poi vedrò quanto potrò giocare. Normale che non potrò correre 90 minuti, ma con la mia esperienza e qualità potrò non soccombere di fronte a avversari più veloci".

Come ricordato dallo stesso Flachi dunque il suo ritorno in campo non è imminente ma avverrà solo ad inizio 2022 quando terminerà la maxi squalifica che lo ha costretto lontano dai campi di gioco per ben 12 anni. Bisognerà dunque attendere qualche altro mese per capire quali saranno le sue condizioni fisiche alla soglia dei 47 anni (che compirà ad aprile). Quel che è certo per ora è che la motivazione è davvero alta.