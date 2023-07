Firmino incredulo all’arrivo in Arabia: travolto da una folla di tifosi e sommerso dagli smartphone Roberto Firmino è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi in Arabia Saudita. L’ex Liverpool è stato ravolto da una folla di giovanissimi tifosi che l’hanno sommerso con i loro smartphone.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto Firmino è l'ultima stella del calcio ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Il brasiliano era svincolato dopo aver concluso la sua esperienza di otto anni con il Liverpool, con il quale ha vinto fra le altre cose la Champions e la Premier league. Il 31enne attaccante, finito più volte anche nel mirino di club italiani, alla fine ha firmato un contratto con il club dell‘Al-Hilal. La squadra con sede a Gedda nel corso di questo calciomercato si è assicurata anche Edouard Mendy dal Chelsea. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 2026 e dunque per tre anni vivrà un'esperienza calcistica tutta nuova.

Avventura impreziosita soprattutto da un ingaggio pari a 20 milioni di euro a stagione che rappresentano sicuramente una cifra enorme per lui. Firmino è dunque arrivato a Gedda per iniziare questo suo nuovo percorso ma mai si sarebbe aspettato che all'uscita dal van che l'ha portato dall'aeroporto al centro sportivo del club sarebbe successo l'inverosimile. A un certo punto le immagini comparse sui social mostrano l'arrivo del giocatore che è completamente spaesato nel vedere davanti ai suoi occhi un autentico bagno di folla che finisce per inghiottirlo in una pioggia di selfie e video.

Firmino apre il portellone del van e a un certo punto vede improvvisamente aprirsi i cancelli del centro sportivo. Tanti giovanissimi tifosi invadono lo spazio antistante il parcheggio e corrono verso l'ex Liverpool che con un sorriso stampato sul volto quasi vuole abbracciarli tutti. I sostenitori del club arabo, armati di sciarpe e vestiti con i colori sociali dell'Al-Hilal vogliono cogliere quel momento con un selfie, un saluto, un autografo o un video. Firmino però non ha il tempo di accontentare nessuno dato l'imponente numero di persone attorno a lui e così prova a far capire a tutti che forse sarebbe il caso di prestarsi alle foto con calma, ma l'entusiasmo è troppo.

A un certo punto si vedono tifosi che vanno oltre e iniziano ad abbracciare e addirittura baciare sulla fronte Firmino che a quel punto è lusingato. L'arrivo del brasiliano in Arabia Saudita costituisce un passaggio importante per il calcio nel Paese voglioso di accogliere tutti questi campioni a suon di milioni di euro dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo che ha fatto praticamente da apripista. L'ex Liverpool nell'ultima parte del video si lascia completamente travolgere dall'entusiasmo dei tifosi, lasciato solo anche dalla sicurezza che si è resa conto come non ci fosse alcun pericolo. La folla lo travolge a tal punto che Firmino non compare più nell'inquadratura sommerso da una pioggia di smartphone.