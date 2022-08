Fiorentina-Twente dove vederla in TV e streaming su Sky, Dazn o TV8: le formazioni della partita di Conference League Stasera l’esordio della Fiorentina in Conference League 2022/23 contro il Twente per i playoff di andata. Calcio d’inizio alle ore 21 all’Artemio Franchi. Diretta TV in chiaro e in streaming su TV8.

A cura di Alessio Morra

Dopo oltre cinque anni e mezzo, la Fiorentina torna a disputare una partita delle coppe europee. Oggi la Viola ospitano il Twente all'Artemio Franchi per l'esordio nella Confrence League 2022/23. La partita Fiorentina-Twente, valida per i playoff della competizione europea, si gioca oggi 18 agosto alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it. La sfida si vede anche su Sky e NowTV in esclusiva per gli abbonati. 10mila i biglietti venduti per la partita al Franchi dove sono attesi anche 2000 tifosi olandesi.

Nella doppia sfida con il Twente i viola vogliono conquistare un posto per la fase a gironi. La squadra di Italiano – testa di serie del preliminare di Conference League – spera di entrare nel torneo che nella passata edizione venne vinto dalla Roma. La gara di ritorno si disputerà a campi invertiti la prossima settimana, e cioè giovedì 25 agosto. Di fronte il Twente di Ron Jans, un avversario di valore e che gioca un calcio quello olandese di alto livello.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Twente:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sotti.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zarrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel.

Dove vedere Fiorentina-Twente oggi in diretta TV e streaming su Sky o TV8

La Fiorentina affronterà stasera il Twente nel playoff di andata di Conference League. L'incontro che inizierà alle ore 21 sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Calcio). Fiorentina-Twente sarà visibile anche in chiaro su Tv8. Mentre in streaming il match si potrà seguire tramite Sky Go, Now e tv8.it.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Twente: Jovic e Gonzalez in attacco

Non dovrebbe discostarsi molto dalla formazione che ha battuto la Cremonese quella che manderà in campo stasera Italiano. In avanti Gonzalez e Sottil con Jovic.

