La Fiorentina batte il Torino 1-0 e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Alla formazione granata del nuovo mister Giampaolo, non bastano le parate di Sirigu per evitare un ko concretizzatosi in virtù della rete nel secondo tempo di Castrovilli. Viola ben messi in campo e capaci di sfruttare il maggior tasso tecnico del proprio centrocampo, contro un Torino che è sembrato non troppo brillante soprattutto dalla metà campo in su.

Sirigu super, parata eccezionale su Kouamé

I carichi di lavoro si fanno sentire e i ritmi sono tutt’altro che alti in avvio di partita, quando la Fiorentina prende il pallino del gioco. Con il passare dei minuti però il Torino di Giampaolo alza il suo baricentro e riesce a farsi pericoloso con Berenguer. Le emozioni latitano fino al finale di frazione quando sale in cattedra Sirigu: il portiere è eccezionale in due occasioni, prima salvando su un tentativo di autogol di Ansaldi e poi su un colpo di testa quasi a botta sicura di Kouamé. Un riflesso eccezionale quello dell’esperto estremo difensore assoluto protagonista e migliore in campo.

Castrovilli gol, la Fiorentina batte il Torino

Nella ripresa la squadra di casa continua a spingere con intensità e trova il gol con Biraghi, annullato però per una posizione irregolare. Una situazione che comunque aumenta la fiducia della squadra di Iachini, che dopo uno scampato pericolo (Zaza sbaglia un assist che avrebbe messo Belotti in porta), inizia stazionare con continuità nella metà campo avversaria. Non è un caso dunque che dopo un’occasione per Bonaventura, la Fiorentina riesca a trovare il vantaggio. È il numero 10 Castrovilli a sbloccare il risultato dopo una bella iniziativa Chiesa-Ansaldi. In campo c’è spazio per alcuni volti nuovi, come il “figliol prodigo” Borja Valero da una parte e Vojvoda dall’altra, ma le uniche emozioni arrivano grazie ancora a Sirigu abile a bloccare una tentativo di Cutrone e a Belotti che realizza la rete del pari ma in posizione irregolare

Il tabellino di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (83′ Lirola), Bonaventura (79′ Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery (79′ Vlahovic). All. Iachini

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité (68′ Lukic), Rincon, Linetty; Berenguer (68′ Verdi); Zaza, Belotti. All. Giampaolo

Ammoniti: Milenkovic (F), Ceccherini (F), Biraghi (F), Linetty (T)

Marcatori: 78′ Castrovilli