Fiorentina-Sampdoria di Coppa Italia dove vederla in TV e streaming su Rai o Mediaset: canale e formazioni Fiorentina-Sampdoria è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà oggi, giovedì 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fiorentina-Sampdoria è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida tra la squadra allenata da Vincenzo Italiano e quella di Dejan Stankovic si giocherà oggi, giovedì 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio ‘Artemio Franchi' di Firenze. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La vincente affronterà il Torino che ieri ha clamorosamente eliminato il Milan.

La Fiorentina fa il suo esordio nella competizione dato che in questa fase entrano a far parte del torneo le big di Serie A in virtù del piazzamento in classifica dello scorso anno. La Sampdoria invece ha iniziato il suo percorso nel trentaduesimi eliminando la Reggina e successivamente ai sedicesimi l’Ascoli ai calci di rigore. Gli ottavi di finale saranno disputati in gara unica: in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari si procederà con i due tempi supplementari e i rigori se il punteggio dovesse restare sempre in parità.

Partita: Fiorentina-Sampdoria

Dove si gioca: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando si gioca: giovedì 12 gennaio 2023

Orario: 18:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria in TV e streaming

Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, sui canali Mediaset. Precisamente su Italia 1 con calcio d'inizio alle ore 18:00. La sfida tra la viola e i blucerchiati saranno inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity collegandosi al sito da pc o su dispositivi mobili come smartphone e tablet anche attraverso l'app. Telecronaca del match affidata a Roberto Ciarapica con il commento tecnico di Giancarlo Camolese.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Italiano dovrebbe schierare la Fiorentina con il solito modulo 4-2-3-1. Cabral e Jovic fuori per inforutnio, per questo motivo il tecnico viola potrebbe puntare su Kouamé unica punta supportato da Ikoné, Barak e Gonzalez. Amrabat potrebbe riprendersi un posto da titolare in mediana. In difesa Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Stankovic non dovrebbe cambiare molto rispetto al 3-4-1-2 visto già contro Sassuolo e Napoli. Davanti ad Audero in porta potrebbero agire nuovamente Murillo, Nuytinck e Murru con Rincon certo di un posto in mediana vista la squalifica in campionato. Compagni di reparto Leris, e Vieira. Augello agirà a sinistra con Verre alle spalle del possibile tandem d'attacco composto da Djuricic e Lammers.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Barak, Gonzalez; Kouamé.

All. Italiano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Djuricic, Lammers. All. Stankovic.

Tabellone Coppa Italia 2023, chi vince affronterà il Torino ai quarti

Sampdoria e Fiorentina si sfidano per strappare il pass per i quarti di finale: chi vince affronterà il Torino che ieri ha clamorosamente eliminato il Milan al San Siro. La partita dei quarti è in programma mercoledì 1 febbraio.