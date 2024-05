video suggerito

Fiorentina-Olympiacos, dove vedere la finale di Conference oggi in TV e streaming: diretta in chiaro e formazioni La Fiorentina affronta questa sera l'Olympiacos ad Atene nelle finale di Conference League. La partita si gioca alle 21 e sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro per tutti su Tv8, solo per abbonati su Sky e Dazn. Le ultime news sulla formazione di Italiano.

Seconda finale consecutiva di Conference League per la Fiorentina che questa sera sfida i greci dell'Olympiacos per conquistare quel trofeo che nella scorsa edizione perse contro il West Ham. La partita si gioca alle 21, nello stadio OPAP Arena di Atene, e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn e Sky (per gli abbonati) mentre sarà in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) su Tv8.

I viola sono arrivati alla big match che vale il trofeo dopo aver eliminato i belgi del Club Brugge: vittoria al Franchi (3-2) e pareggio in trasferta (1-1) hanno qualificato la squadra di Vincenzo Italiano. La gara riveste un interesse particolare anche per la Serie A: in caso di conquista della Conference da parte della Fiorentina la 9ª classificata (il Torino) accederebbe alla prossima edizione della Conference.

I greci arrivano all'atto conclusivo della coppa da veri e propri outsider, dopo la doppia vittoria contro l'Aston Villa (clamoroso il 2-4 in Inghilterra, ribadito dal 2-0 in casa): sono guidati da José Luis Mendilibar, che l'anno scorso conquistò l'Europa League con il Siviglia, battendo la Roma di José Mourinho.

Quanto alle formazioni, le scelte del tecnico dei toscani sembrano scritte: si affiderà agli uomini che hanno rappresentato un punto fermo nella stagione della Fiorentina, a cominciare da Milenkovic e Quarta in difesa, con la qualità di Bonaventura a centrocampo e un tridente alle spalle della punta, Belotti. Tra le fila dell'El Kaabi spicca il bomber marocchino El Kaabi, che ha castigato gli inglesi in semifinale. C'è anche un ex di turno, Jovetic.

Partita: Olympiacos-Fiorentina

Quando: mercoledì 29 maggio

Orario: 21:00

Dove: OPAP Arena, Arene

Diretta TV: Sky, Dazn, Tv8

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, Dazn, tv8.it

Competizione: Conference League, Finale

Dove vedere Olympiacos-Fiorentina in diretta TV: in chiaro su Tv8

La finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Tv8, canale del digitale terrestre di Sky. In alternativa, ma solo per abbonati, la partita andrà in onda anche sia sui canali di Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) sia su Dazn. In questo la si potrà vedere scaricando la app su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o TIMVISION Box.

Designati anche i telecronisti che racconteranno il match della Viola: su Dazn ci saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo, su Sky ci saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Olympiacos-Fiorentina dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Olympiacos-Fiorentina sarà visibile in chiaro, sempre su Tv8. Gli utenti abbonati a Sky, invece, potranno seguirla attraverso Sky Go oppure la piattaforma Dazn. In alternativa, ma sempre a pagamento, c'è anche NOW, il servizio di streaming on-demand di Sky.

Conference League, le probabili formazioni di Olympiacos-Fiorentina

Vincenzo Italiano si affida alle certezze che hanno trascinato finora la sua Fiorentina. In difesa la coppia centrale sarà Martinez Quarta – Milenkovic. A centrocampo ballottaggio Arthur-Mandragora al fianco di Bonaventura. Alle spalle di Belotti ci sarà un tridente composto da Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé. Modulo 4-3-3 per l'Olympiacos che in attacco punta sul tridente costituito da Podence, El Kaabi, Fortounis.

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.