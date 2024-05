video suggerito

Cosa succede se la Fiorentina vince o perde la Conference League: chi va in Europa in Serie A Il risultato della Fiorentina in finale di Conference League può cambiare il numero delle squadre italiane qualificate nelle coppe. Possono essere addirittura 9 ma solo in un caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'esito della finale di Conference League della Fiorentina determinerà se nella prossima stagione le squadre italiane qualificate per le coppe europee saranno 8 oppure 9 e tra queste ci sarà il Torino. Tutto dipende dal risultato della Viola che, pur avendo una partita ancora recupera (quella contro l'Atalanta, in programma per il 2 giugno), ormai è certa dell'ottavo posto in Serie A.

La squadra di Vincenzo Italiano arriva per la seconda volta consecutiva al big match per il trofeo: avrà dinanzi a sé l'Olympiacos di Mendilibar, il tecnico che l'anno scorso soffiò la vittoria alla Roma di José Mourinho con il Siviglia. All'orgoglio dei toscani si aggiunge anche un'ambizione: avere una rappresentanza maggiore di club nelle competizioni continentali. Com'è possibile una situazione del genere?

Allo stato dei fatti Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna sono in Champions (con il rimpianto per la Roma del sorpasso in classifica da parte della Dea ai felsinei che ha tagliato fuori il sesto posto dalla qualificazione), Roma e Lazio sono in Europa League, la stessa Fiorentina già in Conference.

Lo scenario, però, può cambiare portando ben 9 italiane nelle coppe: se mercoledì sera i toscani battono i greci accedono direttamente all'Europa League (aggiungendosi a Roma e Lazio) e – per effetto scivolamento – liberano un piazzamento a beneficio della nona in graduatoria in Serie A che parteciperà alla Conference. Si tratta del Torino di Ivan Juric che, nonostante la sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, è riuscito a chiudere (anche se a pari punti, 53) davanti al Napoli per il vantaggio acquisito negli scontri diretti (1-1 al Maradona, vittoria netta per 3-0 all'Olimpico) e può ancora sperare.

Cosa succede se la Fiorentina perde la finale ad Atene? È l'ipotesi peggiore per tutti, a cominciare dai Viola che si vedrebbero beffati di nuovo sul più bello e ‘condannati' a partecipare ancora una volta alla Conference. In questo caso il Torino non avrebbe alcuna possibilità di subentrare in extremis nelle competizione europee.