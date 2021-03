A fine stagione Franck Ribery non farà più parte del campionato italiano e della Serie A perché il campione francese sarebbe destinato a dire addio alla Fiorentina al termine del suo attuale contratto che scade a giugno 2021. Un'avventura che durerà dunque l'arco di pochi mesi, un paio di stagioni, con tanti alti e bassi per l'ex Bayern che è riuscito a dare sì il proprio contributo ai viola in campo, ma ha anche evidenziato diversi problemi fisici che ne hanno limitato presenze e continuità di rendimento.

Il francese però potrebbe non lasciare l'Italia. Anche nelle scorse settimane era circolata la voce di una nuova sfida in club del nostro calcio ma non di Serie A: il Monza acquistato da Silvio Berlusconi e gestito da Adriano Galliani che ha in progetto il salto in massima serie a fine di questa stagione e che, per questo, ha investito in una campagna acquisti importantissima nelle ultime sessioni. Tra i tanti obiettivi, c'era stato già un primo approccio verso il francese, nel sogno di vederlo giocare insieme ad altri campioni come Paletta, Boateng o Balotelli, già inseriti nella rosa dei brianzoli.

L'alternativa estiva è di salutare l'Italia e scegliere tra il tornare in Bundesliga, non più al Bayern Monaco però, o di chiudere la propria straordinaria carriera in patria, in Ligue 1 togliendosi le ultime soddisfazioni. In ogni caso se ne parlerà solo a fine stagione quando il contratto andrà a termine e le parti decideranno il proprio destino. Con la Viola, Franck Ribery ha fin qui disputato 40 partite dall'estate 2019 quando il 37enne trequartista francese venne acquistato da svincolato. In totale ha segnato solamente 4 gol e nel campionato attuale è sceso in campo 20 volte tra campionato e Coppa Italia con una sola rete (contro il Torino) e fornendo 5 assist ai propri compagni.