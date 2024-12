Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Fiorentina ed Empoli si sfidano nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025. Si gioca oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, con fischio d'inizio alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara si potrà vedere in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it

Dopo la paura per il malore che ha colpito Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, laViola di Raffaele Raffaele Palladino vuole riprendere il suo cammino e il suo buon momento dopo un inizio di stagione claudicante: la società gigliata vuole arrivare in fondo al ‘torneo della coccarda' dopo averlo sfiorato solo due stagioni fa (finale persa con l'Inter per 2-1). L'Empoli di Roberto D'Aversa è una delle sorprese di questa prima parta di annata calcistica e, dopo aver eliminato il Torino a domicilio, proveranno a fare il colpaccio anche nel derby toscano.

La vincente di questa sfida se la vedrà con chi supererà il turno tra Juventus e Cagliari.

Partita: Fiorentina-Empoli

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 21:00

Quando: mercoledì 4 dicembre 2024

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Competizione: Coppa Italia 2024-2025, ottavi di finale

Dove vedere Fiorentina-Empoli in diretta TV in streaming

Il derby toscano di Coppa Italia tra la Viola di Palladino e gli azzurri di D'Aversa si potrà vedere in diretta televisiva in chiaro su Italia 1. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Studio condotto da Monica Bertini con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

Fiorentina-Empoli sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Fiorentina-Empoli, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di formazione di Palladino e D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Mandragora, Martinez Quarta; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace, Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D'Aversa.