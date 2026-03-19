Fiorentina ai quarti di Conference League: Pongracic segna dalla sua metà campo nel 2-1 al Rakow

La Fiorentina vince 2-1 in casa del Rakow e si qualifica per i quarti di Conference League. Decisivi i gol di Ndour e Pongracic. Ai quarti sfiderà Crystal Palace o AEK Larnaca.

La Fiorentina è ai quarti di Conference League. La squadra guidata da Vanoli ha vinto 2-1 anche in casa del Rakow e fa festa. I polacchi erano passati in vantaggio, poi il gol in comproprietà di Ndour e Piccoli e quello di Pongracic. I viola torneranno in gara nel torneo nel mese di aprile quando sfideranno Crystal Palace o AEK Larnaca.

Il gol in compartecipazione di Ndour e Piccoli

Vanoli cambia abbastanza rispetto all'ultima partita di campionato, ma non troppo. Il primo tempo è molto tattico. La Fiorentina con il passare del tempo prende le redini e crea nel finale due occasioni, una con Kean e l'altra con Parisi. Il secondo tempo inizia con una doccia gelata per la squadra di Vanoli, perché il Rakow trova subito il gol del vantaggio con Struski che riceve il pallone in area di rigore, rientra sul destro e con un bel tiro rasoterra sorprende Christensen, tutt'altro che irreprensibile.

Scrollato di dosso il gol subito, la Fiorentina torna padrona del campo, creando una serie di occasioni. Al 67′ Piccoli colpisce il palo, motivo di rammarico che però dura pochissimo. Perché tempo un minuto e c'è l'1-1 figlio di Ndour e Piccoli. Il primo calcia dal limite, il secondo colpisce in modo involontario, il pallone schizza e diventa imprendibile.

Nel finale c'è un momento di paura quando l'arbitro decreta un rigore per il Rakow, ma il VAR esiste e interviene per cancellare il penalty per sanzionare invece Brunes, tuffatosi malamente. Simulazione netta. Christensen graziato. Il finale è di battaglia, ma essenziale per la Fiorentina che addirittura vince al 97′ con un gol di Pongracic, che calcia dalla sua metà campo e porta la sua squadra ai quarti, beffando il portiere del Rakow che era nell'area dei viola.