Finale Nations League Spagna-Francia, dove vederla in chiaro al Canale 20 di Mediaset: orario TV, streaming e formazioni della partita La finale di Nations League tra Spagna e Francia si gioca oggi: il match che decreterà la vincitrice della seconda edizione del trofeo per Nazionali è in programma oggi, alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. La partita tra le Furie Rosse e i campioni del mondo sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Le ultime sulle formazioni: Deschamps dovrà rinunciare a Rabiot, positivo al Covid.

A cura di Alessio Morra

Si gioca oggi la finale della Nations League 2021. A San Siro si affrontano la Spagna di Luis Enrique e la Francia di Deschamps, calcio d'inizio alle ore 20.45. La finale Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. La Spagna grazie alla doppietta di Ferran Torres ha sconfitto 2-1 l'Italia in semifinale e si è qualificata per la finale di un torneo internazionale per la prima volta dopo nove anni. Per la Francia invece questa sarà la prima finale dopo quella vinta contro la Croazia nei Mondiali 2018. La Francia è favorita e vive anche sulle ali dell'entusiasmo avendo vinto in rimonta 3-2 la semifinale contro il Belgio, che conduceva 2-0 ed è stato messo ko da un gol allo scadere di Theo Hernandez. La finale decreterà la squadra vincente che raccoglierà il testimone del Portogallo che, nel 2019, si è aggiudicata la vittoria della prima edizione del torneo UEFA per Nazionali.

Si sperava che l'Italia giocasse un'altra finale dopo quella degli Europei, ma gli azzurri sono stati sconfitti a Milano dalla nazionale di Luis Enrique che scenderà in campo stasera alle ore 20.45 contro i campioni del mondo francesi, che proveranno a vincere un altro trofeo.

Le formazioni in campo saranno le stesse viste nei rispettivi match delle semifinali. Deschamps dovrà rinunciare a Rabiot, risultato positivo al Covid e si affiderà nuovamente al tridente Griezmann, Benzema, Mbappé. Luis Enrique riproporrà la stessa strategia vista con l'Italia, puntando sul falso nueve e sul talento di Gavi.

Partita: Spagna-Francia

Spagna-Francia Quando si gioca : domenica 10 ottobre 2021

: domenica 10 ottobre 2021 Dove si gioca : Stadio Meazza San Siro, Milano

: Stadio Meazza San Siro, Milano Orario : 20.45

: 20.45 Canale TV : 20

: 20 Diretta streaming : Mediaset Infinity

: Mediaset Infinity Competizione: Nations League, finale 1°-2° posto

Le formazioni di Spagna-Francia per la Finale di Nations League

Poco spazio per il turnover, sicuramente si farà sentire la fatica per i calciatori, ma i due c.t. non cambiano. Luis Enrique giocherà ancora con il falso nueve, come aveva fatto anche l'Italia, e manderà in campo ancora il 2004 Gavi. Deschamps prosegue con la difesa a tre, con Theo Hernandez a centrocampo e con il tridente Griezmann, Benzema, Mbappé.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Laporte, Pau Lopez, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sanabria, Ferran Torres, Oyarzabal. All. Luis Enrique

Francia (3-4-3): Lloris; Kounde, Varane, Lucas Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez; Griezmann, Benzema, Mbappé. All. Deschamps

Partita Spagna-Francia in TV su Canale 20: dove vederla in chiaro e in streaming

La finale della Nations League tra la Spagna e la Francia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Mediaset precisamente sul Canale 20. Il match tra le Furie Rosse e i Campioni del mondo sarà visibile anche in diretta streaming: basterà collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity tramite il proprio pc oppure su smartphone e smart TV scaricando l'applicazione.

A che ora si gioca Spagna-Francia: l’orario TV della finale

La finale della Nations League si disputerà allo Stadio Meazza San Siro di Milano, il calcio d'inizio di Spagna-Francia è previsto per le ore 20.45. In caso di parità al 90′ si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore.