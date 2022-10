Finale di campionato folle, 13 squadre in lotta per il titolo tra i sospetti: “Questa cosa puzza” Il campionato più divertente, drammatico e anche controverso con 13 squadre che possono ancora lottare per il titolo attraverso la qualificazione ai playoff, con una sola partita da giocare.

A cura di Marco Beltrami

Un'intera stagione in 90 minuti. Una partita per continuare a sognare, oppure per abbandonare le speranze di successo. Quello che sta accadendo in Colombia è a dir poco curioso e intrigante. Manca una sola giornata al termine della regular season del torneo di Clausura del massimo campionato di calcio e per i playoff è tutto ancora da decidere, con una vera e propria bagarre. Sono ben 13, (12 più una matematicamente già certa), le squadre che possono accedere agli spareggi e dunque sperare ancora di vincere il titolo.

Basti pensare che su 20 squadre, ben 12 sono in lizza per conquistare i playoff. Al momento l'unica formazione delle prime 13 sicura di un posto agli spareggi è la prima in classifica Aguilas che ha raggiunto quota 32 punti. Per definire le altre sette classificate ai playoff saranno fondamentali i risultati delle ultime giornate. In gioco potenzialmente ci sono 12 squadre, ovvero dalla seconda Pasto, fino alla 13a La Equidad tra cui ci sono appena 4 punti di differenza. Questo inevitabilmente rende gli ultimi 90′ della BetPlay League 2022 drammatica e al tempo stesso divertente in vista poi della fase finale che si disputerà fino a Natale.

La classifica del campionato colombiano e la bagarre playoff

Attenzione però anche ad eventuali episodi particolari, che potrebbero cambiare il corso degli eventi. C'è grande preoccupazione infatti da parte degli addetti ai lavori per una classifica che potrebbe cambiare in fretta anche grazie a determinate situazioni. D'altronde anche nelle giornate precedenti non sono mancate le polemiche per alcuni episodi dubbi, che hanno influito in maniera importante sulla graduatoria. Proprio per questo c'è anche chi teme il rischio di possibili combine, o influenze legate anche alle scommesse clandestine e non.

C'è chi ha sollevato non pochi dubbi sui social, citando anche una serie di episodi molto controversi nelle partite delle ultime settimane, come un'espulsione eccessiva in Pasto-America, un rigore non concesso ai Jaguares contro DIM, e a Tulua contro Junior, uno generoso a favore del Nacional contro il Pereira. Questa carrellata di situazioni a dir poco dubbie e il sospetto che tutto possa essere legato ad un "effetto bookmakers" hanno preoccupato un volto molto noto del giornalismo colombiano come Iván Mejía. Quest'ultimo sui social oltre a condividere il tutto ha scritto poche parole ma significative: "Questa cosa (con riferimento all'epilogo del torneo, ndr) puzza".

Attenzione massima dunque all'ultimo turno della stagione regolare del torneo di calcio colombiano, con il rischio di vedere cose strane molto concreto. Quello che è stato definito come il campionato più pazzo, imprevedibile, divertente e drammatico della storia del Paese Sudamericano potrebbe anche diventare quello più controverso.