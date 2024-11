video suggerito

Finale Copa Libertadores Atletico Mineiro-Botafogo, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni Atletico Mineiro e Botafogo si sfideranno nella finale della Copa Libertadores 2024: l'ultimo atto del principale torneo di calcio sudamericano per club si giocherà allo stadio Monumental di Buenos Aires e la partita sarà trasmessa in diretta streaming in Italia da Como TV.

A cura di Vito Lamorte

Atletico Mineiro e Botafogo si sfidano per la finale della Coppa Libertadores 2024 oggi, sabato 30 novembre 2024, allo stadio Monumental di Buenos Aires. L'ultimo atto del principale torneo di calcio sudamericano per club sarà trasmesso in diretta streaming in Italia su Como TV.

Per il sesto anno consecutivo sarà un club brasiliano a vincere la Libertadores e si preannuncia un duello assai equilibrato e aperto a diversi scenari: nelle cinque precedenti edizioni a vincere il trofeo sono stati il Fluminense (2023), il Flamengo (2019 e 2022) e il Palmeiras (2020 e 2021). Il Botafogo si è qualificato per la finale di Libertadores per la prima volta in assoluto superando gli uruguaiani del Peñarol mentre l'Atlético Mineiro ha avuto la meglio sul River Plate, raggiungendo la seconda finale continentale della sua storia.

Il Botafogo può vantare in rosa il capocannoniere del torneo, Junior Santos, e una vecchia conoscenza del calcio italiano come Alex Telles, oltre al campione del mondo argentino Thiago Almada. Nell'Atletico Mineiro ci sono diversi calciatori che sono passati in Serie A come Lyanco (ex Torino e Bologna), Mauricio Lemos (ex Sassuolo), Guilherme Arana (ex Atalanta) e Eduardo Vargas (ex Napoli).

Partita: Atletico Mineiro-Botafogo

Dove: Stadio Monumental, Buenos Aires (Argentina)

Quando: sabato 30 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: /

Diretta streaming: Como TV

Competizione: Copa Libertadores, finale

A che ora e dove vedere Atletico Mineiro-Botafogo in diretta TV e streaming: la partita non è in chiaro

La finale di Coppa Libertadores 2024 non si potrà seguire in diretta TV in chiaro ma l'ultimo atto del principale torneo di calcio sudamericano per club sarà trasmesso in diretta streaming in Italia su Como TV.

Atletico Mineiro-Botafogo, le probabili formazioni della finale di Copa Libertadores

Queste dovrebbero essere le scelte di Gabriel Milito, fratello di Diego, e Artur Jorge.

ATLETICO MINEIRO (3-4-2-1): Everson; Mariano, Battaglia, Lyanco; Scarpa, Vera, Otavio, Paulinho; Hulk, Bernard; Deyverson. Allenatore: Milito.

BOTAFOGO (4-3-2-1): Victor; Vitinho, Bastos, Barboza, Telles; Gregore, Freitas; Henrique, Savarino, Almada; Jesus. Allenatore: Jorge.