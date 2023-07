Figuraccia di Rashford, il post di saluto a De Gea è una bozza non sua: “Idee per la didascalia” I tifosi del Manchester United si sono scagliati contro Marcus Rashford per quanto pubblicato per sbaglio sul suo profilo Instagram: una bozza di saluto a De Gea che non era palesemente frutto della sua mano.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United avanza spedito per portarsi a casa André Onana dall'Inter – alzando l'offerta oltre i 50 milioni richiesti dai nerazzurri – e dare così un sostituto tra i pali al totem David De Gea, che ha lasciato il club dopo 12 anni e una Premier League vinta, oltre a varie coppe. Dopo il mancato accordo sul nuovo contratto, il 32enne spagnolo va dunque a caccia di una nuova sfida.

Il saluto social di De Gea allo United e ai suoi tifosi è stato molto sentito: "Vorrei esprimere la mia incrollabile gratitudine e apprezzamento per l'amore degli ultimi 12 anni. Abbiamo ottenuto molto da quando il mio caro Sir Alex Ferguson mi ha portato in questo club. Sono stato incredibilmente orgoglioso ogni volta che ho indossato questa maglia. Guidare la squadra, rappresentare questa istituzione, il club più grande del mondo è stato solo un onore che tocca a pochi fortunati calciatori".

Parole cui hanno fatto eco quelle di molti compagni di squadra, passati e presenti, che hanno tributato i dovuti onori a De Gea sui propri profili social: Bruno Fernandes, Casemiro, Maguire, Fred e Mata tra gli altri. Ci ha provato anche Marcus Rashford, o sarebbe meglio dire che ci ha provato – con esiti penosi – chi ne cura l'attività social, visto che quanto è stato pubblicato sull'account Instagram dell'attaccante dei Red Devils è stato decisamente imbarazzante, nonché svilente per il giocatore e la sincerità del suo messaggio.

Leggi anche Andrea Pirlo può tornare ad allenare in Serie A: la sfida proposta è interessante

A corredo di una foto che mostrava un abbraccio tra Rashford e De Gea, è stata infatti pubblicata quella che era evidentemente una bozza del messaggio che doveva accompagnarla, con la premessa "idee per la didascalia". Le "idee" in questione, frutto del social manager di turno, erano "eri qui dalla mia esplosione", "buona fortuna con il tuo prossimo passo fratello". Ovviamente la gaffe è subito diventata virale, né ha potuto evitarlo la cancellazione del post, visto che lo screenshot è sopravvissuto.

I tifosi dello United non l'hanno lasciata passare e hanno commentato in maniera sferzante nei confronti di Rashford: "È stato un giocatore iconico per la tua squadra. Hai giocato per anni con lui. Non riesci nemmeno a trovare la tua frase da scrivere dalla tua mente e dal tuo cuore. È molto triste ma divertente". Insomma, davvero una figuraccia.