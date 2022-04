FIFA lancia FIFA+, nuova piattaforma streaming dove vedere partite di calcio gratis Su FIFA+ ci saranno partite live dei campionati di tutto il mondo, giochi, serie TV, documentari e un archivio storico ed esclusivo. Presenti come protagonisti Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku e altri.

A cura di Enrico Scoccimarro

È appena nata una nuova piattaforma streaming. La FIFA ha infatti annunciato il lancio di FIFA+, che offrirà gratuitamente partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo, oltre a statistiche delle partite, giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video e storie di respiro globale. In particolare, nel 2022 verranno trasmesse su FIFA+ oltre 29.000 partite di calcio maschile e più di 11.000 di calcio femminile, per un totale di oltre 40.000 partite.

Dal momento del lancio, su FIFA+ verranno trasmesse 1.400 partite al mese e la cifra è destinata ad aumentare rapidamente. La novità che differenzia la piattaforma rispetto ad altre è però costituita dalle modalità di fruizione – FIFA+ sarà gratis – dall'archivio che FIFA metterà disposizione per i propri abbonati: più di 2.000 ore di contenuti per rivedere intere partite, highlights, goal e momenti iconici di tutte le partite mai filmate dei mondiali di calcio della storia, con video risalenti fino agli anni '50. Nel corso dell'anno se ne aggiungeranno tanti altri. Questo archivio completo sarà disponibile per gli appassionati per la prima volta in assoluto.

Ma non è tutto, il Match Centre consentirà agli appassionati di calcio di esplorare dati calcistici aggiornati, mentre durante l'anno, i fan potranno divertirsi con giochi interattivi, tra cui votazioni, quiz, fantacompetizioni e pronostici.

Per quanto riguarda invece le storie, la FIFA ha comunicato che nella piattaforma saranno presenti titoli esclusivi di film documentari e serie TV. Uno di questi racconta la vita di Ronaldinho, un altro mostrerà la partecipazione ai mondiali di Dani Alves, altri ancora riguarderanno le esperienze di calciatori e marcatori storici della FIFA World Cup, come Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze e Carli Lloyd.

"Accelererà la democratizzazione del calcio – ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino – La nostra visione è quella di rendere il calcio realmente globale e inclusivo. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale per il modo in cui diversi tipi di appassionati di calcio desiderano esplorare il calcio mondiale ed entrarvi in contatto ed è stato una parte fondamentale della mia visione per il 2020-2023″.

La piattaforma è già disponibile sui dispositivi mobile e web in cinque lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, a cui si aggiungeranno altre sei lingue a giugno 2022.