video suggerito

Festa Genoa, Empoli KO: Esposito sbaglia un rigore. Beffa Monza: crolla in 10 a Parma al 98′ Al Castellani dopo un primo tempo anonimo, la ripresa è sorprendente: Genoa in doppio vantaggio con Badelj e Ekuban. Sebastiano Esposito sbaglia un rigore, poi segna il definitivo 1-2. Al Tardini il Parma trema: tre gol annullati dal VAR al Monza, poi il tiro dal dischetto di Hernani. Pereira pareggia ma al 98′ arriva l’atroce beffa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata di intenso lavoro per arbitro e VAR tra Empoli e Parma. Al Castellani, il Genoa passa con Badelj e Ekuban nella ripresa dove Sebastiano Esposito prima sbaglia un rigore poi segna il gol della bandiera del definitivo 1-2. Al Tardini, il Monza si vede annullare tre gol dal VAR e poi subisce il rigore di Hernani e resta in 10. Il VAR toglie un altro penalty al Parma prima del guizzo di Pedro Pereira, per il meritato 1-1 che si trasforma in beffa al 98′ con il gol partita di Valenti.

Empoli-Genoa 1-2: Badelj e Ekuban a segno, non basta Esposito

Un primo tempo quasi anonimo al Castellani per un finale di 2024 che vede entrambe le squadre alla ricerca di punti e conferme. L'Empoli con solo 3 punti nelle ultime 4 partite, il Genoa che ha conosciuto la prima sconfitta dell'era Vieira. Entrambe a quota 19, vicinissime alla zona retrocessione e con la vittoria scacciacrisi nel mirino. Ma nei primi 45 minuti c'è calma piatta, con la posta in gioco che pesa tantissimo. Un paio di guizzi dei toscani, con Gyasi prima e con Cacace poi e nulla più.

Ripresa che scatta su altri binari anche perché a complicarsi la vita ci pensa proprio l'Empoli "regalando" l'occasione migliore al Genoa che punisce senza sbagliare: al 46′ palla sui piedi di Badelj che trova la via del gol per il momentaneo 1-0 in trasferta. Ma è l'Empoli a salire in cattedra poco dopo quando i toscani si guadagnano un calcio di rigore: dal dischetto Sebastiano Esposito prova il pareggio che non arriva. Leali si supera e riesce a deviare e a salvare il vantaggio. Che diventa ancora più pingue quando Miretti trova Ekuban per il sorprendente 0-2 al Castellani che diventa 1-2 con la rete della bandiera da parte di Sebastiano Esposito.

Parma-Monza 2-1: la risoleve Valenti al 98′, brianzoli beffati

Primo tempo scoppiettante con i Ducali in ambasce e il Monza che prova ad approfittarne ma senza riuscirci per colpa del VAR che toglie per due volte la gioia del gol ai brianzoli. Entrambi con Ciurria protagonista, in grado di superare Suzuki ma fermato dalla moviola. Per l'amarezza di un Monza che meriterebbe il vantaggio ma che non riesce a concretizzare. E così nella ripresa arriva la classica beffa.

Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi per i brianzoli con il Parma che passa su calcio di rigore. Fallo di Pablo Mari che si prende anche il secondo giallo e lascia la squadra in 10 e Hernani che dal dischetto supera Turati prendendosi il massimo con il minimo sforzo. La reazione del Monza è immediata con Djuric che trova la rete del pareggio ma il VAR richiama l'arbitro e annulla tutto strozzando la festa brianzola. Per la terza volta. E per la seconda volta il Parma va sul dischetto: dopo il check del VAR, però viene tutto annullato. Alla fine, arriva anche il gol valido del Monza: ci pensa l'appena entrato Pedro Pereira, per il meritato 1-1 che però diventa una beffa al 98′ per il gol partita di Valenti.