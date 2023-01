Festa a Mourinho nello spogliatoio della Roma: gli chiedono un discorso, pronuncia solo 8 parole L’allenatore della Roma ha compiuto 60 anni ed è stato festeggiato da tutta la squadra. Dopo aver tagliato la torta José Mourinho ha pronunciato un brevissimo discorso.

A cura di Alessio Morra

A Setubal il 26 gennaio del 1963 è nato José Mourinho, che oggi ha compiuto 60 anni. Il tecnico portoghese ha festeggiato il compleanno a Roma e lo ha fatto a Trigoria dove era in programma l'allenamento, a tre giorni dalla sfida di cartello con il Napoli. Nello spogliatoio il tecnico portoghese ha trovato una piccola festicciola. Un bel momento, davvero, registrato e immortalato dai social media della Roma che hanno poi pubblicato un bel video.

In meno di due minuti di immagini si assiste a uno spettacolo davvero divertente e anche interessante. Quando Mourinho si presenta sa, o quantomeno immagina, che troverà un festeggiamento. Ad attenderlo c'è tutta la squadra, non manca nessuno. Nemmeno Zaniolo, nemmeno Karsdorp. C'è tutto lo staff tecnico e quello dirigenziale, compreso il General Manager Tiago Pinto. Si percepisce l'affetto e il rispetto sincero che tutta la squadra ha per Mourinho, che si presenta con tra le mani gli occhiali e lo smartphone. Indossa la tuta della Roma e le ciabatte. Subito scatta l'applauso. Il portoghese è sinceramente emozionato.

Si avvicina alla torta, soffia sulle candeline, sorridente saluta e va via, mentre gli applausi di tutti proseguono. Mou fa per andare via, ma il ‘tanti auguri a te' prosegue. Il tecnico resta con il gruppo, mentre proseguono gli applausi. Il tecnico guarda l'orologio, poi sembra dire che ha la pelle d'oca. L'affetto è sincero. Mourinho è il leader di questa Roma. Parte un coretto sulle note di "Cacao meravigliao", storico e divertente brano degli anni '80.

Il portoghese chiede alla squadra di uscire per l'allenamento. Ma tutti in coro gli chiedono il discorso, che così può essere immortalato pure per il video. Mourinho si avvicina al tavolo, non dice nulla, prende il coltello, taglia una fetta di torta e l'ha data a capitan Pellegrini, aggiungendo: "Questa è per tutti voi". L'allenatore giallorosso è poi costretto a fare un discorso e lui dice solo otto parole: "Andiamo a lavorare, domenica la partita, dai c***o".

C'è tutto Mourinho in questi scarsi due minuti. E ora i suoi calciatori cercheranno di fargli il regalo più bello e cioè una grande partita e magari pure una vittoria in casa del Napoli capolista in Serie A.