Ferrero esplode in diretta: “Ma chi è ‘sto Panatta? Ma basta”. Cala il gelo in studio Quella che doveva essere una tranquilla ospitata in un programma leggero, si è trasformata in una invettiva durissima pronunciata dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha attaccato all’improvviso Adriano Panatta, che era presente anch’egli in collegamento ed è rimasto di sasso.

A cura di Paolo Fiorenza

La seconda sosta per le Nazionali ha consentito alle squadre di Serie A di fare un punto già significativo su questo avvio di stagione, in rapporto alle ambizioni di inizio anno. Sicuramente la Sampdoria è un po' indietro rispetto a quanto auspicavano i tifosi e la dirigenza: i blucerchiati allenati da D'Aversa sono infatti al quindicesimo posto in classifica dopo le prime 7 giornate di campionato, con 6 punti frutto di una vittoria e 3 pareggi. Il presidente Massimo Ferrero si aspetta ora un cambio di passo dai due prossimi match, che vedranno la Samp impegnata in scontri abbordabili contro Cagliari e Spezia.

In attesa di assistere alle reti di Quagliarella e Caputo, il presidente doriano lunedì sera ha presenziato alla trasmissione di Rai 2 ‘Quelli che il Lunedì', condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un'ospitata che tuttavia si è trasformata in invettiva, quando dall'altra parte del collegamento ha preso la parola Adriano Panatta. Dopo l'intervento dell'ex campione del tennis italiano, Ferrero è esploso nei suoi confronti.

"Voglio dire al signor Panatta, che prima si è permesso di criticare Roma e i romani: se lui è dei Parioli, è un problema suo. Poi parla male della Nazionale, e tutti quanti a lisciarsi ‘sto Panatta. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Ma perché, lui di dov'è, di Fossombrone?", sono state le parole pronunciate dal presidente blucerchiato, mentre al suo fianco Enrico Lucci cercava di rabbonirlo ed intanto un attonito Panatta rimaneva sconcertato dall'inatteso attacco. Se i giocatori della Samp avessero mai bisogno di ulteriore carica, la visione del Ferrero furioso potrebbe indurli a moltiplicare gli sforzi in campo…