Ferran Torres fermo per sei settimane: fatale la frattura al piede rimediata in Italia-Spagna Gli esami strumentali hanno confermato la frattura al piede che terrà il giocatore spagnolo lontano dai campi per sei settimane. Il problema era nato dopo l’infortunio contro l’Italia in Nations League, ma Ferran Torres ha poi giocato 85 minuti della finale contro la Francia. Con il City salterà 11 partite, oltre due gare di qualificazione in Nazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Ferran Torres si deve fermare per un lungo periodo, di almeno sei settimane. Lo stop è stato causato dalla frattura al piede rimediata durante la fase finale della Nations League disputatasi in Italia durante la pausa per le Nazionali. Il giocatore di Spagna e Manchester City era uscito zoppicante nella sfida vinta contro gli Azzurri di Mancini dove aveva segnato la doppietta decisiva.

Al 49′ minuto Ferran Torres alza bandiera bianca ed esce dal campo, tra gli applausi: l'attaccante spagnolo poco prima aveva segnato i due gol con cui l'Italia sarebbe stata eliminata in semifinale di Nations League. Una dolorosa botta al piede, poi il rientro nella finale contro la Francia – persa 2-1 – dove gioca per 85 minuti prima di essere sostituito da Merino. Infine, la diagnosi, confermata dagli esami strumentali successivi: lieve frattura al piede che richiede riposo assoluto.

In Spagna, però, c'è chi ha fatto notare che il problema era stato causato sin dal primo dolore accusato contro gli Azzurri e che il suo utilizzo nella finale di Nations League ha semplicemente aggravato la situazione. Adesso, il lungo stop per il giovane attaccante che in Nazionale salterà due partite contro Grecia e Svezia, appuntamenti decisivi per le qualificazioni mondiali in Qatar. Ma, soprattutto, salterà tante partite con la maglia del Manchester City.

Il Manchester City di Guardiola dovrà attendere a lungo il rientro di Torres e ne dovrà gestire l'assenza per una serie quasi infinita di match. La squadra campione d'Inghilterra avrà 11 partite da affrontare nelle prossime sei settimane, tra cui il derby di Premier League contro il Manchester United all'Old Trafford, un turno di Carabao Cup e le partite di Champions League contro il Club Brugge in casa e in trasferta e la supersfida (e rivincita) con il Paris Saint-Germain.