Gavi e Fermin Lopez litigano a causa delle loro fidanzate: “Le persone cattive non vincono mai”

Gavi e Fermin Lopez si conoscono da quando sono ragazzini, hanno fatto insieme tutta la trafila. La loro amicizia si sarebbe incrinata a causa dei dissidi tra le rispettive fidanzate.

Il Barcellona ha vinto tre trofei la scorsa stagione e con Lamine Yamal ha la possibilità di continuare a vincere tantissimo. Nonostante ciò l'estate dei blaugrana non è stata serenissima. In primis per il caso ter Stegen, poi per le voci sulla lite tra Gavi e Fermin Lopez, due cardini della squadra, che andrebbero più d'accordo a causa delle rispettive fidanzate, che non si amano particolarmente.

Fermin durissimo sui social, poi cancella il post

Un post criptico, pubblicato su Instagram, da Fermin Lopez ha dato il là a una serie di voci sulla lite tra i due calciatori cresciuti a La Masia. Fermin Lopez era stati durissimo: "Le persone cattive non vincono mai, né chi guarda dall'altra parte, né chi fa del tradimento il proprio stile di vita e della codardia la propria bandiera. È solo questione di tempo. Perdono ogni giorno perché il trucco che usano ogni mattina per coprirsi poi svanisce e finiscono per mostrare al mondo chi sono veramente".

I problemi tra Ana Pelayo e Berta Gallardo

Parole durissime che poco dopo sono state cancellate. C'era stato chi pensava che Fermin Lopez ce l'avesse con Ter Stegen, ma pare che nel suo mirino ci sia Gavi, a causa di un litigio che avrebbero avuto Ana Pelayo e Berta Gallardo, le fidanzate di Gavi e Fermin. La prova della freddezza tra i due è stata data ulteriormente del mancato messaggio di auguri di Fermin per il compleanno di Gavi.

Le due ragazze, nate entrambe a Siviglia e di professione influencer, non si amerebbero particolarmente e si sarebbe mandate una serie di messaggi pepati sui social, di conseguenza i problemi tra i rispettivi fidanzati, che sono sempre stati grandi amici, si conoscono fin da bambini, ma che ora pare stiano vivendo un rapporto freddissimo.