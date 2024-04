video suggerito

Ferguson del Bologna si è rotto il crociato: stagione finita, salta pure gli Europei Sarà costretto a fermarsi a lungo Lewis Ferguson, che ha riportato la lesione del legamento crociato. Il centrocampista scozzese salterà la fase finale del campionato e Euro 2024.

La stagione di Lewis Ferguson è finita. Ed è un peccato. Il centrocampista si è lesionato il legamento crociato. Una perdita enorme per il Bologna, ma anche per la Scozia che non potrà averlo per gli Europei della prossima estate. Una beffa enorme per il giocatore che ha disputato un'annata splendida.

L'infortunio di Ferguson in Bologna-Monza

Al 58′ di Bologna-Monza, anticipo serale della 32ª giornata di Serie A, il giocatore scozzese è andato in contrasto con Birindelli è a riportato un infortunio al ginocchio. Curato dai medici del club rossoblu Ferguson ha provato a rimanere in campo, ma dopo quattro minuti è stato costretto a chiedere il cambio. Uscito zoppicando non ha lasciato buone sensazioni e già nelle ore successive la diagnosi sembrava scritta.

Ferguson si è lesionato il legamento crociato

Nella giornata di lunedì 15 aprile, il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il Bologna ha dato l'annuncio con questo stringato comunicato: "Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero".

Campionato finito e addio Euro 2024 per Lewis Ferguson

Obiettivo di mercato di diverse squadre il classe 1999 chiude anticipatamente la stagione. Farò il tifo da fuori per i compagni di squadra del Bologna, che sta inseguendo il posto in Champions. E dovrà soprattutto saltare gli Europei, che avrebbe giocato sicuramente da titolare con la Scozia di Clarke. Sei gol e quattro assist in 31 partite di campionato per Ferguson, che tornerà in campo in autunno.