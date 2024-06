video suggerito

Fenomeno Camarda, nominato miglior giocatore degli Europei Under 17: il Milan non lo molla Capocannoniere con otto gol totali dalle qualificazioni alla finale e miglior giocatore di Euro 2024 Under 17: Francesco Camarda è il volto dell’Italia trionfante nel torneo di categoria in cui il giovane attaccante classe 2008 ha estasiato anche contro il Portogallo. Ora si siederà al tavolo con il Milan che ha già pronto un contratto da professionista fino al 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Camarda è il volto dell‘Italia Under 17 che si è laureata per la prima volta nella sua storia, campione d'Europa. Riduttivo indicare solamente nel giovanissimo talento scuola Milan, l'enorme qualità della rosa in mano al ct Favo ma nella finale contro il Portogallo, dominata 3-0, è stato proprio lui il protagonista assoluto. Che si è meritato alla fine anche il premio dell'Uefa che lo ha eletto miglior giocatore di tutto il torneo. Emozione e imbarazzo, a fine gara ai microfoni da parte del classe 2008: "Siamo una famiglia, enorme felicità perché vincere con la maglia azzurra è indescrivibile. Abbiamo scritto la storia". Ora, il futuro che racconta di un rinnovo con il Milan malgrado la corte di tante pretendenti.

Il panel di osservatori tecnici dell'Uefa non ha avuto dubbi dopo aver assistito alla finale Italia-Portogallo e hanno selezionato all'unanimità Francesco Camarda quale Giocatore del Torneo degli Europei Under 17 UEFA 2024. Camarda era già arrivato prima della finale continentale con le attenzioni generali addosso, forte di uno score impressionante, di quasi 500 gol segnati nelle giovanili del Milan. Lo scorso novembre era diventato anche il giocatore più giovane di sempre in Serie A all'età di 15 anni e 260 giorni.

Lo straordinario Europeo di Francesco Camarda

Nel torneo continentale di categoria ha confermato le proprie qualità, prima segnando due gol nella fase a gironi, contro Slovacchia e Svezia, poi esplodendo con tutta la sua classe nella fase a eliminazione diretta quando nei quarti di finale ha trasformato il rigore vincente contro l'Inghilterra. Poi, una pausa sottoporta per regalare il meglio per la partita decisiva, con una doppietta d'antologia che ha trascinato l'Italia al titolo, schiantando il Portogallo 3-0 a Limassol per il primo EuroU17 azzurro.

Capocannoniere assoluto dalle qualificazioni alla finale: 8 gol

Camarda ha concluso la fase finale di Euro 24 under 17 con un solo gol dietro Rodrigo Mora, attaccante portoghese che milita nelle giovanili del Porto, che si è laureato capocannoniere della fase finale. Ma il ragazzo dell'Italia e del Milan si è comunque distinto nel modo migliore nell'intero arco del torneo, dalle qualificazioni alla finale: è stato il capocannoniere con 8 reti, a pari merito con l'inglese Mikey Moore.

L'emozione a fine gara, l'imbarazzo ai microfoni Uefa

Un Camarda visibilmente emozionato e imbarazzato, ha poi festeggiato il titolo dell'Italia e il premio di miglior giocatore dell'intero torneo: "È una grande emozione per me. Questo premio personale lo vorrei dedicare ai miei genitori, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi amano, per non parlare della mia squadra. Non fosse stato per loro non avremmo mai vinto: questa squadra è tutto, siamo un grande gruppo, siamo come una famiglia e si vede in campo".

Il pensiero è andato poi ovviamente alla storia riscritta e rivista dal manipolo di ragazzi in mano al ct Favo: "Bellissimo soprattutto per la Federazione italiana perché saremo per sempre nei libri di storia visto che è la prima volta che la nostra Under 17 vince un Europeo"

Francesco Camarda con il premio UEFA di miglior giocatore a Euro 24 Under 17 (fonte: Uefa.com)

Il contratto con il Milan di Ibrahimovic

Il Milan del dopo Pioli, che aveva fatto esordire Francesco Camarda il 25 novembre 2023 arricchendo il suo già notevole palmares con il titolo di più giovane esordiente in Serie A di sempre, non ha intenzione di vedersi sfilare dalle mani il talento purissimo. Zlatan Ibrahimovic e tutta la dirigenza rossonera stanno lavorando da tempo per assicurarsi il futuro rossonero del giovane attaccante milanese. La concorrenza è tornata a farsi sentire, soprattutto in club esteri di Premier League e in Bundesliga col Borussia Dortmund in prima fila. Ma le voci parlano di un accordo tra club e giocatore oramai ai dettagli, per il primo contratto da professionista: tre anni, fino al 2027.