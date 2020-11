Brutte notizie per Felipe Melo. Il centrocampista del Palmeiras ha riportato la frattura alla caviglia sinistra dopo essersi sottoposto agli esami nella mattinata di lunedì a San Paolo. L'ex calciatore di Fiorentina, Juventus e Inter dovrà subire un intervento chirurgico e rimarrà fuori per tre o quattro mesi. Le valutazioni dopo la partita non facevano sperare niente di buono e dopo gli accertamenti è arrivata la brutta notizia: frattura e operazione. Si tratta del secondo giocatore del Palmeiras a essersi infortunato negli ultimi sette giorni e che tornerà solo nei primi mesi del 2021: ieri si è operato Wesley al menisco del ginocchio sinistro e anche lui dovrebbe rientrare a febbraio.

Il 37enne calciatore si è fatto male all’83′ la caviglia sinistra, che è finita sotto il suo avversario che era in caduta: Felipe Melo è rimasto a terra dolorante e subito si era capito che non era un infortunio semplice. Il capitano del Palmeiras non ha potuto proseguire la partita e oggi si è capito perché non era in grado di restare sul rettangolo verde: la situazione era molto grave ma le immagini dei replay non lasciavano molto spazio ad altre interpretazioni.

Nel primo tempo Felipe Melo si era fatto notare per un brutto gesto nei confronti di un avversario: il numero 30 ha praticato una mossa di arti marziali che aveva fatto cadere a terra Léo Matos ma l’arbitro non aveva preso provvedimenti nei suoi confronti e li ha solo avvertiti verbalmente, facendo ripetere il calcio di punizione. Il Palmeiras ha vinto 1-0 con un gol di Luiz Adriano.

Il comunicato del Palmeiras

Questa la nota stampa del club brasiliano: "Il centrocampista Felipe Melo ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e sarà operato lunedì. Il recupero richiederà dai tre ai quattro mesi. Buon recupero, capitano!".