Fallo cattivo di Theate su Lozano, la moglie del Chucky attacca il difensore: “Sporco” Theate calpesta Lozano e viene ammonito dall’arbitro ma la moglie del Chucky non ha preso bene l’intervento sul marito da parte del difensore del Bologna.

A cura di Vito Lamorte

Hirving Lozano è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli in casa del Bologna. Il calciatore messicano ha firmato una doppietta importantissima per gli azzurri, permettendo alla squadra di Luciano Spalletti di avvicinarsi alla vetta e prendere qualche punto alle contendenti per il quarto posto. È stata una prova importante anche lo stesso Chucky, che con una rete per tempo si è rifatto dell'espulsione che aveva rimediato nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina nell'ultimo impegno.

La doppietta del numero 11 del Napoli ha rialzato anche il suo umore dopo questo brutto episodio di pochi giorni fa e lo si capisce anche dalle sue parole ai microfoni di DAZN: “In corsa per lo scudetto? Dobbiamo fare le nostre partite senza pensare agli altri. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare solo a vincere nonostante i risultati degli altri". Il messicano ha parlato sia del suo stato di forma ("Sono stanco, ma la gamba viaggia bene") che della prestazione ("Devo pensare a giocare poi sta al mister decidere").

Dopo essersi preso la scena sul rettangolo verde, Lozano è diventato protagonista anche del post-partita su Instagram grazie alla moglie: Ana Obregon non ha preso bene un intervento sul marito da parte del difensore rossoblù Arthur Theate nel corso del match del Dall'Ara e ha denunciato la scorrettezza con una serie di stories sul suo profilo.

Nei video pubblicati si nota proprio come Theate calpesti il calciatore azzurro e la moglie del numero 11 azzurro ha etichettato questo modo di fare con una sola parola: “SPORCO". Un pestone sulla caviglia piuttosto doloroso che non è passato inosservato neanche in campo.

Il calciatore belga, in prestito al Bologna dall'Ostenda, è stato ammonito dall'arbitro Marinelli per questo suo intervento e Hirving Lozano ha continuato a giocare finché non è stato sostituito da Matteo Politano al 71′.