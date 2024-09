video suggerito

Fahad Al-Muwallad precipita dal balcone in circostanze misteriose, Mancini: "Preghiamo per lui" Il nazionale saudita è precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano, ma in patria sospettano che ci sia qualcuno dietro all'incidente.

A cura di Ada Cotugno

Un giallo avvolge il calcio in Arabia Saudita: Fahad Al-Muwallad è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere precipitato dal balcone del suo appartamento a Dubai in una dinamica ancora da verificare e che lascia fin troppi sospetti. L'Al-Shabab, squadra del giocatore, ha dichiarato che l'incidente è avvenuto lo scorso giovedì tra le 9 e le 10 nella sua proprietà ma le autorità hanno ancora dei dubbi sull'accaduto e potrebbe non trattarsi solo di uno sfortunato evento accidentale.

Al-Muwallad in terapia intensiva, è caduto dal balcone

Secondo quanto appreso dalle autorità locali il nazionale saudita sarebbe caduto dal balcone della sua abitazione, posta al secondo piano di una palazzina a Dubai. Apparentemente si tratta di un incidente che ha avuto una svolta tragica, tanto che Al-Muwallad è ricoverato in terapia intensiva per riprendersi dalle fratture multiple che si è procurato, ma sotto potrebbe nascondersi di più.

Il giocatore si trovava in città per trascorrere alcuni giorni di vacanza dopo aver partecipato alle qualificazioni della Coppa d'Asia 2026 con la nazionale dell'Arabia Saudita. Giovedì sarebbe precipitato dal balcone del suo appartamento, un volo di due piani che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva. Sono stati tanti i messaggi di supporto arrivati da colleghi e amici, compreso quello del commissario tecnico Roberto Mancini che ha invitato tutti a pregare per la sua salute.

I sospetti di un complotto

In realtà dietro alla sua tragica caduta potrebbe nascondersi molto di più. La polizia locale ha cominciato le indagini e la dinamica non è ancora molto chiara. Un quotidiano saudita ha parlato apertamente di "sospetti criminali", citando alcune "fonti informate" che sarebbero al corrente della situazione.

Al-Muwallad è stato squalificato due volte per doping, per un anno a maggio 2019 e poi tra marzo 2022 e settembre 2023, risultando positivo a una sostanza vietata dall'agenzia mondiale antidoping. Per questo motivo è stato escluso dall'Arabia Saudita per i Mondiali 2022. Il quotidiano ha accusato il principe Abdul Rahman bin Musa'id di essere il mandate dell'incidente, ma il reale si è già dichiarato innocente dicendo che si tratta di un complotto nei suoi confronti.