Fadera entra dalla panchina ma la sua partita dura solo 50 secondi: Grosso deve sostituirlo subito

Aliou Fadera era stato mandato in campo da Fabio Grosso per dare nuove energie all'attacco del Sassuolo che per tutta la partita aveva giocato in 10 per via dell'espulsione prematura di Pinamonti. L'ex Como così sostituisce Laurentié entrando al minuto 72:51. Il tempo di prendere posizione e permettere alla battuta dal fondo del portiere Muric, che Fadera finisce subito a terra dopo un colpo fortuito subito da Kolasinac. L'esterno offensivo del Sassuolo sembra non riuscire ad alzarsi.

È a terra, stordito, tanto da richiedere subito l'intervento in campo dei sanitari. Ci vogliono diversi minuti per rimettere in piedi Fadera che di tempo effettivo in gioco è stato circa 50 secondi. Il fallo, il giocatore, l'ha infatti subito al minuto 73:38, terminando così in 47 secondi esatti la sfida del Mapei. Il colpo stordisce completamente Fadera costringendo Grosso alla sostituzione del giocatore che per sicurezza è stato portato fuori supportato proprio dai sanitari del Sassuolo. Una partita di certo insolita per lui.

L’ingresso in campo di Fadera.

Grosso non ci pensa su due volte e sostituisce il giocatore che era stato scelto per entrare proprio per via della sua velocità e imprevedibilità che, in una situazione di inferiorità numerica, sarebbe stata fondamentale per recuperare campo e allungare un po' le squadre. Fadera si dirige subito negli spogliatoi anche se le sue condizioni apparentemente non destano grosse preoccupazioni. Sicuramente si tratta di una botta pesante subita dal giocatore che è sembrato immediatamente stordito e incapace di reggersi in piedi.

Il momento in cui Fadera finisce a terra e di fatto chiude qui la sua partita.

Kolasinac nell'occasione aveva conteso a Fadera una palla alta tentando di anticipare il suo avversario. Il difensore dell'Atalanta saltando però ha colpito involontariamente l'attaccante del Sassuolo. Kolasinac si avvicina immediatamente a lui assicurandosi delle sue condizioni fin quando non sono entrati sul terreno di gioco i sanitari. Per alcuni minuti Fadera è rimasto a terra prima di essere rimesso in piedi proprio dai medici del Sassuolo. L'uscita dal terreno di gioco di Fadera è stata chiaramente accompagnata dagli applausi del pubblico.