video suggerito

Fabregas svela cosa è successo con Inzaghi dopo Inter-Como: “Sono andato nel suo ufficio” Al termine di Como-Lecce, Cesc Fabregas ha rivelato cosa è successo a San Siro dopo la partita con l’Inter e il suo appello in diretta TV a Simone Inzaghi: “Sono andato nel suo ufficio e siamo rimasti lì per 15-20 minuti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'importante vittoria del suo Como nello scontro salvezza con il Lecce, Cesc Fabregas ha svelato ciò che è accaduto al termine della scorsa partita che ha visto la formazione lariana impegnata in casa dei campioni in carica dell'Inter, dopo cioè il suo appello in diretta TV rivolto all'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Lo spagnolo aveva infatti confessato la grande ammirazione per il tecnico del club meneghino e chiesto di avere un colloquio con lui per parlare di calcio. A rivelare l'esito della sua richiesta ci ha pensato quindi lo stesso ex giocatore di Barcellona e Arsenal che, ancora una volta davanti alle telecamere di DAZN, in occasione del post-gara del posticipo della 18ª giornata della Serie A 2024-2025, ha raccontato come è andata a finire quella sera a San Siro.

"Sì, alla fine sono riuscito a parlarci. Sono andato nel suo ufficio e siamo rimasti lì per 15-20 minuti" ha difatti rivelato l'allenatore del Como rispondendo alla domanda a riguardo dell'inviata della piattaforma di streaming che detiene i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano e confessando dunque che il suo appello ha avuto esito positivo.

Lo stesso Cesc Fabregas ha poi rivelato anche il contenuto del colloquio privato avuto con Simone Inzaghi all'interno del suo ufficio a San Siro dopo Inter-Como: "Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. Ho voluto parlare di calcio, mi piace imparare tantissimo e se posso avere l'opportunità di avere un tecnico che viene a vedere un mio allenamento oppure di poter vedere io un allenatore e parlare un po', per me è troppo importante" ha difatti raccontato il 37enne spagnolo che dunque non si è fatto sfuggire l'occasione di potersi confrontare con quello che lui stesso ha definito come uno dei migliori allenatori al mondo.