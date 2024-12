video suggerito

Nico Paz e Cutrone regalano al Como l'ultima vittoria dell'anno: Lecce battuto per 2-0

A cura di Ada Cotugno

Il rigore sbagliato da Nico Paz nel primo tempo sembrava una sorta di condanna per il Como che nella ripresa ha messo la freccia ed è riuscito a regalare ai tifosi l'ultima vittoria del 2024. Sono tre punti pesantissimi quelli arrivati in casa contro il Lecce nell'ultima partita dell'anno, fondamentale per la corsa alla salvezza che stava diventando sempre più complicata per la squadra guidata da Cesc Fabregas.

Sotto lo sguardo attento di Dele Alli, presente in tribuna allo stadio (si allenerà con il club da svincolato) il Como è riuscito a segnare due gol nel secondo tempo e a battere i salentini nello scontro diretto, superandoli in classifica di due punti. Lo squillo decisivo è ancora di Nico Paz, la vera sorpresa di questa stagione.

L'errore di Nico Paz nel primo tempo

Non sembrava una partita in discesa, nonostante il Como sia stato in grado di dominarla dal primo secondo. La squadra di Fabregas ha approcciato benissimo all'incontro e ha sfiorato il gol con Cutrone che ha trovato soltanto la traversa, anche se il più grande rammarico è stato l'errore dal dischetto di Nico Paz. Alla mezz'ora di gioco l'argentino si è fatto ipnotizzare da Falcone, bravo a salvare il risultato e a mantenere la sua squadra.

Ma anche in questa occasione il giovane gioiello è riuscito a dimostrate tutta la sua maturità. L'errore non lo ha destabilizzato e ha continuato a giocare su livelli altissimi, quasi come se nulla fosse accaduto. Per questo l'epilogo del secondo tempo sembrava quasi scontato contro un Lecce spento e senza idee.

Cutrone e Nico Paz chiudono la partita

L'argentino si è fatto perdonare subito nella ripresa, quando dopo appena cinque minuti ha segnato un gol di una precisione chirurgica dal limite dell'area, un'altra delle grandi reti da aggiungere al suo repertorio per completare un 2024 fantastico. Il Como è riuscito a chiudere la partita a dieci minuti dalla fine con Cutrone che ha approfittato di una ribattuta di Falcone per firmare l'ultima rete dell'anno, un sigillo prezioso per la lotta alla salvezza della sua squadra.