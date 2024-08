video suggerito

Fabregas non si sente battuto da Motta in Juve-Como: "Finché c'era Baselli non ho visto differenze" L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha analizzato a caldo il match perso 3-0 contro la Juventus: "La Juventus ha avuto solo più qualità: finché Baselli è stato in campo non ho visto grande differenza tra noi e loro".

A cura di Michele Mazzeo

Esordio in Serie A complicato per il Como di Cesc Fabregas sconfitto con un netto 3-0 in casa della Juventus di Thiago Motta nel match che ha chiuso il programma della prima giornata. Tra le due squadre si è vista una differenza sia a livello di qualità dei singoli che anche a livello tattico con l'idea di gioco proposta dalla squadra bianconera che è sembrata avere la meglio su quella tradotta invece in campo dai giocatori dell'allenatore spagnolo.

Non sembra però essere del tutto d'accordo con questa analisi l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona che nella consueta intervista post-partita ai microfoni di DAZN ha individuato nell'infortunio di Daniele Baselli (costretto a lasciare il campo dopo 22 minuti dal calcio d'inizio) il punto di svolta del match che dal punto di vista tattico, a suo avviso, non ha visto una predominanza da parte della Juventus di Thiago Motta.

"Devo riguardare la partita e fare un’analisi senza sentire quello che dice la gente. Oggi è comunque un colpo che ci riporta alla realtà. Chi pensa che quest'anno lottiamo per andare in Champions League si sbaglia. Ho visto una differenza di qualità e di fisicità, loro erano devastanti quando recuperavano la palla. Siamo la stessa squadra dell’anno scorso, umiltà lavoro e tranquillità, il nostro è un processo lungo ma sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Piedi per terra e lavorare. Ho avuto la sensazione che la Juventus ha avuto solo più qualità: finché Baselli è stato in campo non ho visto grande differenza tra noi e loro. E cosa aveva Baselli? Qualità, tempo e personalità" ha infatti detto il tecnico del Como.

"Abbiamo giocato amichevoli con il Wolsfburg, il Las Palmas, il Cagliari, l'Al Hilal, il Wolverhampton e tatticamente abbiamo giocato molto bene. So che dobbiamo continuare così. Però ci manca qualcosa d'importante come la qualità e la felicità" ha poi aggiunto Cesc Fabregas ribadendo dunque che a suo avviso non vi sia stata alcuna differenza tra il suo Como e la Juventus dal punto di vista tattico e del modo di interpretare il match dell'Allianz Stadium che ha visto i lombardi uscire sconfitti con un netto 3-0.