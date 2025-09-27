Fabregas espulso dopo Como-Cremonese, ha visto qualcosa di strano: il quarto uomo lo ha sorpreso

Strascico polemico dopo Como-Cremonese 1-1. L’espulsione con il VAR di Jesús Rodriguez è destinata a far discutere. Un episodio che ha condizionato il finale di partita, alimentando anche il nervosismo di Cesc Fabregas, a sua volta espulso dopo il fischio finale. L’allenatore, dal canto suo, ha rivelato di non aver visto nulla in tempo reale, salvo poi lamentarsi in conferenza stampa per l'atteggiamento degli arbitri.

La moviola di Como-Cremonese, perché è stato espulso Jesus Rodriguez

Il contrasto incriminato è avvenuto a centrocampo tra Terracciano e Jesús Rodriguez: il primo ha provocato il secondo con una spinta a palla lontana, e il giocatore del Como ha reagito con un tentativo di sbracciata. A quanto pare, però, non è stato questo il motivo del cartellino rosso. Quando l’arbitro Di Bello ha rivisto la situazione all’on-field review, su comunicazione del VAR, ha deciso di sanzionare Rodriguez per un calcio rifilato a Terracciano.

Nonostante quest’ultimo si sia portato le mani al volto, il contatto decisivo è stato con la gamba. Un fallo che può rientrare nella “condotta violenta”, a giudicare anche dall’annuncio del VAR effettuato dal direttore di gara. Per questo motivo il giocatore di Fabregas rischia ora una squalifica di due giornate.

Fabregas espulso, dubbi in conferenza stampa

Restano molti dubbi si quanto accaduto, anche per Luca Marelli che ai microfoni di DAZN ha parlato di errore da parte del VAR. Secondo il "moviolista", l'errore degli addetti alla tecnologia sarebbe stato quello di richiamare l'arbitro per un fallo che non è né un chiaro ed evidente errore, e né una condotta violenta. Probabilmente a suo dire il cartellino giallo nei confronti dello spagnolo sarebbe stato il provvedimento più giusto. Proteste poco dopo di Fabregas, punito con il giallo. L'allenatore al momento dei saluti ha detto qualcosa di troppo a Di Bello, incassando il cartellino rosso che gli costerà almeno una giornata di squalifica.

In merito all'episodio Terracciano-Rodriguez, Fabregas a DAZN ha dichiarato in conferenza: "Oggi mi ha espulso perché ho detto ‘Vai, lasciatelo andare'. Devono guardare la camera per vedere come l'ho detto. Ci sono tante dinamiche alle volte che non si spiegano. Il rosso? Serve chiarezza. Capisco che c'è emozione e passione, ma loro devono capire di più. Serve più serenità, lavoriamo tanto per vincere, sia io sia Davide Nicola. L'arbitro era molto nervoso. Il quarto uomo mi ha detto di non parlare quando sono andato lì a chiedere una cosa".

Insomma Fabregas ha sentito a suo dire un'atmosfera strana: "È strano. C'è stranezza su quello che ci dicono e quello che poi vediamo in tutte le partite. Serve più chiarezza e serenità. Non si dice ‘vaffa…', però se si parla con rispetto si può gestire in una maniera diversa". E sul rosso a Rodriguez: "Non voglio giudicare, mi dicono gli arbitri. Di Ramon mi dicono che è esageratissima. Noi allenatori siamo molto vulnerabili, sembra che piangiamo o altro. Ma quella di Ramon e questa su Jesus è esagerata. Ti fanno perdere l'opportunità di vincere. Lì ti toglie quella forza di poter vincere la partita".

