video suggerito

Fabregas è il sogno del Milan per il dopo Conceiçao: la rivoluzione del Diavolo parte dalla panchina Cesc Fabregas è il sogno del Milan per il dopo Sergio Conceiçao: la rivoluzione del Diavolo parte dalla panchina. Piacciono anche Sarri e De Zerbi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cesc Fabregas è il sogno del Milan per il dopo Sergio Conceiçao: la rivoluzione del Diavolo parte dalla panchina in vista della prossima stagione. Con o senza quarto posto il destino dell'allenatore portoghese sembra segnato, le ultime esternazioni non sono piaciute e potrebbe arrivare l'esonero se le cose dovessero precipitare, e il profilo dell'attuale tecnico del Como sembra quello che stuzzica di più la dirigenza rossonera.

A riportare questa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ex centrocampista di Barcellona e Arsenal ha l'appeal e la voglia di imporsi che cercano i vertici del club di via Aldo Rossi.

Fabregas è il sogno del Milan per il dopo Conceiçao: piacciono Sarri e De Zerbi

Fabregas è seduto sulla panchina del Como da novembre 2023 e da allenatore ha condotto la squadra alla promozione in A nell’estate 2024 dopo più di vent'anni. Cesc non è solo il tecnico della società lariana ma ha acquisito anche una quota sin dal suo arrivo in quel di Como e questo ruolo, dentro e fuori dal campo, è stato confermato dal CEO del club lombardo Dennis Wise in una conferenza stampa: "Tengo a precisare una cosa per far sì che sia tutto chiaro. Cesc avrà un interesse maggiore in questa società, farà parte della società per più tempo. Sì, diventerà azionista della società. Ha voluto entrare nella società, è venuto qui anche per questo".

Sollecitato sull’argomento, Fabregas nella conferenza stampa che anticipa la trasferta del Como contro la Roma, a cui dovrà assistere dalla tribuna perché squalificato, ha messo a tacere le voci di mercato che lo accostano ai top club del campionato italiano e non solo. “Tra me e la Roma non c’è nulla. Ho firmato un contratto di quattro anni in estate e c’è voglia di continuare questo progetto”.

Un'altra candidatura forte per la panchina rossonera è quella di Maurizio Sarri, già accostato al Diavolo in estate e dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Altro profilo che intriga, ma scartato lo scorso anno, è quello di Roberto De Zerbi, che sta facendo bene all'Olympique Marsiglia ma no rifiuterebbe mai una chiamata rossonera visto il suo passaggio nelle giovanili da calciatore.

Milan, si cerca un direttore sportivo

Il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo e tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Nicolas Burdisso, Igli Tare e Fabio Paratici. Più staccati i profili di François Modesto e Andrea Berta. La società rossonera vivrà una vera e propria rivoluzione.