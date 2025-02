video suggerito

Sergio Conceiçao può salutare il Milan, con o senza Champions: il rapporto con Ibrahimovic non è mai sbocciato Sergio Conceiçao può salutare il Milan a fine stagione, con o senza Champions League: il rapporto con Ibrahimovic non è mai sbocciato e trapelano malumori dai corridoi di Milanello. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Conceiçao può salutare il Milan a fine stagione, con o senza piazzamento Champions: il rapporto con Ibrahimovic non è mai sbocciato e trapelano malumori dai corridoi di Milanello. Il club rossonero sta riflettendo sul futuro dell'allenatore portoghese e non è così scontato che

Ancora nessuna decisione ufficiale, ma il club di Via Aldo Rossi sta valutando attentamente la situazione. Per gettare le basi del futuro è fondamentale agguantare il quarto posto e la prossima Champions ma potrebbe non bastare neanche questo a Sergio Conceiçao per tenersi la panchina rossonera.

Sergio Conceiçao può salutare il Milan, con o senza Champions

Come anticipato dal Corriere dello Sport la panchina di Sergio Conceiçao è a rischio e potrebbe non bastare un posto nella prossima Champions League per restare al Milan anche l'anno prossimo. Il mercato di gennaio, con gli arrivi di Joao Felix e Santi Gimenez, non ammette errori e il piazzamento tra le prime quattro è una discriminante importantissima.

Senza il quarto posto il Milan potrebbe non decidere di attivare la clausola di rinnovo ma da tenere in considerazione c'è anche un rapporto mai realmente sbocciato con Zlatan Ibrahimovic. Se il tecnico portoghese riuscisse a riportare un trofeo a Milanello, allora la situazione sarebbe diversa.

Intanto, da corridoi del centro sportivo trapelano malumori per i metodi dell'allenatore portoghese: una situazione che aveva già portato all'addio di Morata e Calabria nel mercato di gennaio.

Conceiçao e Fonseca: media punti migliore ma stessi problemi

La fiducia nei confronti di Sergio Conceiçao, rispetto ad un mese fa, è in netto calo perché ‘l'effetto Supercoppa' si è sgretolato nel giro di poche partite nonostante dalla sessione invernale di mercato siano arrivati calciatori importanti.

La media punti in campionato è migliorata rispetto all'era Fonseca, passando da 1,58 a 1,83, ma potrebbe non bastare per la rincorsa verso il quarto posto e quindi ogni discorso rimarrebbe aperto sulla permanenza dell'attuale allenatore il prossimo anno.

La carica dei primi giorni di Sergio Conceiçao sembra essere scemata e il primo crocevia della stagione potrebbe essere già la sfida di ritorno in Champions League contro il Feyenoord.