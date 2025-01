video suggerito

Ex Under 21 belga licenziato in tronco dopo le minacce a un poliziotto: “Una pallottola e sei morto” Dino Arslanagic, ex under 21 belga e difensore del Macarthur FC è stato licenziato con effetto immediato dal club australiano con una nota sui social, “in modo consensuale”. Ma sono emersi i reali motivi: il giocatore era stato condannato per aver aggredito, resistito e minacciato un pubblico ufficiale, fuori da un locale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Macarthur FC nella giornata di mercoledì 22 gennaio aveva comunicato con un una scarna nota ufficiale dai propri account social di aver risolto con effetto immediato il contratto con il proprio giocatore, Dino Arslanagic. A distanza di 24 ore si scopre anche il motivo: l'ex under 21 belga, oggi in Australia, ha scatenato una rissa aggredendo fuori da un locale un poliziotto, per poi minacciarlo: "Una pallottola in testa e sei morto".

Il comunicato del club del licenziamento di Arslanagic: "Rescissione consensuale"

La notizia diramata dal club australiano era quasi passata inosservata e per molti si trattava semplicemente di una decisione "consensuale" come tante altre che accadono durante una stagione nel momento in cui tra club e giocatore si creano incomprensioni. E invece, il contratto risolto da parte del Macarthur nei confronti di Arslanagic nascondeva ben altro, di più grave. Dino Arslanagic ex giocatore di Standard, AA Gent e Anversa, tra gli altri e con un buon riscontro in tutte le trafile delle nazionali belghe fino all'Under 21, è stato infatti condannato per aver minacciato, intimidito e aggredito un agente di polizia.

La lite in un locale a Sydney che ha coinvolto Arslanagic e la fidanzata

I fatti sono accaduti nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2024 a Sydney, in Australia, dove Arslanagic giocava da settembre nel Macarthur FC, club di prima divisione. Il difensore belga e la sua fidanzata Vasilisa Artemova si sono divertiti in un bar locale, quando sono stati coinvolti in un alterco. Secondo i media australiani, Arslanagic è diventato aggressivo quando un altro uomo ha toccato in modo inappropriato la sua fidanzata. Poi si è rifiutato di lasciare il locale, con il proprietario che è stato costretto a chiamare la polizia.

Le minacce di morte di Arslanagic a un poliziotto e l'arresto

Quando gli agenti hanno cercato di scortare fuori la coppia, Arslanagic è diventato aggressivo a tal punto che per calmarlo la polizia avrebbe addirittura usato spray al peperoncino. Ma tutto ciò ha solo peggiorato la situazione: "Sai almeno chi sono? Gioco a calcio di prima divisione!" avrebbe iniziato a urlare per poi lanciare la minaccia finale: "Ti sparerò. Vieni nel mio paese e una pallottola in testa ti ucciderà". Alla fine il difensore è riuscito a essere ammanettato da altri due ufficiali.

La condanna di Arslanagic e della findanzata dal tribunale di Sydney

A seguito dell'incidente, mercoledì Arslanagic ha visto rescisso il suo contratto con il Macarthur FC nello stesso giorno in cui lui e la sua fidanzata sono comparsi in tribunale, dove sono stati dichiarati colpevoli di tutte le accuse. Arslanagic è stato condannato dal tribunale a pagare una multa di circa 1.440 euro per aver minacciato, intimidito e aggredito un agente di polizia, così come la sua fidanzata multata di circa 1.060 euro per aver ostacolato un agente durante l'esecuzione del suo compito.