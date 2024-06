Ex nazionale spagnolo arrestato per maltrattamenti di genere: Javier De Pedro ha giocato nel Perugia

video suggerito

L'ex calciatore Javier De Pedro, visto brevemente in Italia a Perugia nel 2005, è stato arrestato in Spagna per maltrattamenti. Dopo aver cambiato più volte il proprio domicilio nel tentativo di sfuggire al carcere, dovrà ora scontare nove mesi di galere nella prigione di Martutene.

I maltrattamenti e i problemi legali di Javier De Pedro

Javier de Pedro era inseguito da tempo dalla polizia spagnola, dopo che una donna lo aveva denunciato per maltrattamenti. L'ex calciatore ha provato a sfuggire all'arresto cambiando più volte il proprio indirizzo di casa, con la polizia che stamattina per arrestarlo è andata sul suo luogo di lavoro, una sidreria nella città di Astigarraga. Ieri De Pedro ha ricevuto un'ulteriore denuncia, sempre per maltrattamenti, con una donna che lo ha accusato di averla aggredita causandole la rottura del radio e dell'ulna, per la quale si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico.

Non è la prima volta che De Pedro ha problemi con la legge. Già 15 anni fa, era stato fermato alla guida in stato di ebbrezza e senza patente. Nel 2010, è stato condannato a 51 giorni di servizi sociali per reato di minacce e ingiurie verso la sua compagna. Nel 2018, poi, è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la sua compagna in un ostello a San Sebastian, con la vittima che aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La carriera di Javier De Pedro

Javier De Pedro oggi ha 50 anni, e ha passato la maggior parte della sua carriera in Spagna al Real Sociedad, esordendo nella cantera nel 1992. Ha giocato per la prima squadra del club spagnolo dal 1993 al 2004. In mezzo, anche le convocazioni con la nazionale spagnola, con la quale ha preso parte ai Mondiali in Corea del Sud del 2002, giocando tutte le partite da titolare. Dopo aver lasciato il Real Sociedad, la sua carriera è sostanzialmente terminata. Nel 2004 ha giocato appena due partite al Blackburn. Nel 2005 cinque presenze con il Perugia, prima di svincolarsi e andare in Svezia al Göteborg, lasciati dopo poche partite per motivi personali. Nel 2006 gioca qualche partita per l'Ergotelis, mediocre squadra greca, prima di tornare in Spagna al Burgos e chiudere la carriera alle Canarie al CD Vera.