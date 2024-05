video suggerito

Ex nazionale inglese a 32 anni cerca disperatamente lavoro su LinkedIn: “Per favore fai la magia…” Steven Caulker si è rivolto a LinkedIn per trovare lavoro, l’ex difensore della nazionale inglese a 32 anni è disoccupato: “Se poteste condividere il messaggio, sarebbe molto apprezzato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Steven Caulker probabilmente non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi disoccupato a 32 anni, non uno col suo passato, con una lunga militanza in Premier League, le ultime stagioni passate nel massimo campionato turco, l'apice rappresentato dalla convocazione nella nazionale inglese e lo status di nazionale della Sierra Leone fino all'estate scorsa, dopo aver scelto di difendere il Paese delle sue origini. Possibile che un calciatore che fino a pochi mesi fa giocava partite di livello internazionale abbia avuto un crollo tanto repentino fino al punto da non avere una squadra che gli offra un contratto? È esattamente la condizione attuale di Caulker, che si è iscritto a LinkedIn in cerca di un lavoro nel mondo del calcio.

Il suo post di qualche giorno fa sulla piattaforma specializzata nei contatti professionali è un appello disperato: "Famiglia LinkedIn, per favore fai la tua magia… Sto cercando una nuova squadra in vista della stagione 2024/2025. Preferibilmente come allenatore, ma sono comunque disponibile a giocare. Se poteste condividere il messaggio, sarebbe molto apprezzato".

Il messaggio di Steven Caulker su LinkedIn: la foto è dell'esordio nella nazionale inglese

Richiesta accolta da chi ha letto il messaggio e lo ha fatto circolare, non riuscendo a capire come sia possibile che Caulker cerchi lavoro in quella maniera: "Incredibile che un giocatore di questo livello cerchi lavoro tramite LinkedIn". L'ex difensore centrale di Tottenham, QPR e Liverpool (123 presenze totali in Premier) è sceso in campo l'ultima volta per il Malaga City, squadra spagnola di quinta divisione, dove era giocatore/allenatore. Ruolo recentemente lasciato dal calciatore: da allora il nulla, zero prospettive in vista della prossima stagione.

Leggi anche Camila Giorgi si è ritirata dal tennis a 32 anni nel silenzio assoluto: il suo nome è su una lista

Il messaggio di Caulker su LinkedIn è accompagnato da una sua foto mentre stringe la mano all'ex allenatore dell'Inghilterra Roy Hodgson. L'ex CT dei Tre Leoni fu colui che diede al difensore la grande gioia di indossare la maglia della nazionale inglese – la sua unica presenza – nell'amichevole persa 4-2 contro la Svezia nel novembre 2012. Caulker aveva 21 anni e sembrava all'inizio di una carriera luminosa, dopo aver anche rappresentato la Gran Bretagna alle Olimpiadi di Londra di qualche mese prima.

Caulker impegnato con la maglia della Sierra Leone

Poi le cose non sono andate esattamente così, ma comunque il cammino di Caulker è stato di buon livello, al punto che la Sierra Leone ha sposato di buon grado la volontà del calciatore di vestire la sua maglia, manifestata nell'ottobre del 2021 e concretizzatasi nella successiva partecipazione alla Coppa d'Africa ed ancora in altre convocazioni (da allora 12 in totale) con la nazionale africana, fino all'ultima partita giocata lo scorsa giugno contro la Nigeria. Poi il suo mondo è andato in pezzi e tutti sembrano essersi dimenticati di lui: LinkedIn è l'estrema carta da rientrare in gioco.