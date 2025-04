Evra per il debutto in MMA vuole sull’ottagono Suarez: sarebbe la resa dei conti di un’antica rivalità

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Patrice Evra ha annunciato al mondo intero la sua seconda vita sportiva: sarà sull'ottagono, nel mondo delle MMA le arti marziali miste per cui l'ex campione di calcio si sta duramente allenando da tempo. E per il suo primo incontro, per cui c'è già la data del 23 maggio, ha espresso anche il proprio desiderio contro chi combattere. Sarebbe un avversario speciale: Luis Suarez, rinverdendo un'antica rivalità che risale ai tempi della Premier League e che non è mai stata risolta anche a distanza di anni.

Cosa accadde tra Evra e Suarez in Premier League: la maxi squalifica del Pistolero

Tra Luis Suarez e Patrice Evra non corre buon sangue, da tempo. Oramai sono più di 10 anni che i due non hanno ancora risolto una questione che risale ai tempi della Premier League. Più precisamente bisogna risalire al novembre 2011, quando Luis Suárez fu sanzionato dalla Federcalcio inglese in modo pesantissimo, dopo che il francese lo accusò di insulti razzisti durante una partita tra il Liverpool e il Manchester United. In quel periodo, il Pistolero uruguagio venne sospeso per ben otto partite, nonostante avesse negato con veemenza tutte le accuse che gli erano state rivolte. Qualche tempo dopo, ci fu un nuovo faccia a faccia tra Suarez ed Evra, che culminò con il famoso rifiuto da parte del Pistolero di salutarlo e stringere la mano ad Evra prima della partita.

Evra lancia la sfida e ricorda il morso a Chiellini: "…potrebbe anche mordermi"

Vecchie ruggini che sono emerse a distanza di anni e che lo stesso Evra ha rinverdito in occasione del suo annuncio per l'imminente incredibile debutto nel mondo MMA. L'ex stella del calcio francese si sta preparando per il suo esordio assoluto insieme al suo amico e star della Professional Fighters League (PFL), Cédric Doumbé: "Mi alleno con i migliori al mondo da anni e vi diranno che sono pronto per questo. Farò uno spettacolo all'Accor Arena il 23 maggio, quindi venite a vederlo" ha scritto sui social, proto alla sua nuova sfida. In cui ha scelto anche il proprio avversario: "Mi hanno chiesto chi volevo affrontare. Ho detto loro: Luis Suarez… Pagherò di tasca mia… ma potrebbe anche mordermi" ha ancora aggiunto Evra, rilanciando la provocazione nel ricordo del gesto del Pistolero durante i Mondiali del 2014 in Brasile, quando affondò i denti nella spalla di Giorgio Chiellini.