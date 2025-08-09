Everton-Roma, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Everton-Roma si gioca oggi alle 16 nell’Hill Dickinson Stadium. Diretta tv in chiaro e in streaming su DAZN (ma solo per abbonati). È la seconda amichevole inglese per i giallorossi.

La Roma torna in campo oggi, sabato 9 agosto, per affrontare l'Everton in amichevole. La partita si gioca alle 16:00 nell'Hill Dickinson Stadium di Vauxhall (quartiere di Liverpool) e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN. Il match sarà una sorta di "derby" considerato che la famiglia Friedkin, proprietaria del club giallorosso, è anche azionista di riferimento (detiene il 98% delle quote) della società inglese.

Dopo la sconfitta per 4-0 con l'Aston Villa, che ha messo sotto pressione il lavoro dell'allenatore a causa di una tenuta difensiva poco efficace, la squadra di Gasperini effettuerà un altro test contro un avversario già rodato e pronto per il debutto in Premier League. Un banco di prova importante per capire anche a che punto è la preparazione dei capitolini in vista del debutto in Serie A (23 agosto, in casa col Bologna) e cosa possa ancora servire in sede di calciomercato per migliorare la rosa.

Partita: Everton-Roma

Quando: sabato 9 agosto 2025

Orario: 16:00

Dove: Hill Dickinson Stadium

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Everton-Roma, in diretta TV e in streaming

La partita tra Everton e Roma è in programma per le ore 16. A mandarla in onda in chiaro (ma solo per abbonati) e in diretta tv sarà DAZN, che la trasmetterà anche in diretta streaming. Nell'uno e nell'altro caso si potrà accedere all'evento attraverso la app su Smart Tv oppure su altri dispositivi.

Le probabili formazioni dell'amichevole Everton-Roma

Le parole di Gasperini spiegano bene qual è il nuovo percorso intrapreso dalla Roma e cosa bisogna realmente aspettarsi da queste amichevoli. "Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi sono tutti ragazzi giovani che hanno già avuto esperienze importanti". E il loro arrivo ha segnato un'inversione di tendenza nella politica di mercato dei giallorossi. "Si è guardato a profili che sono il motivo per il quale la proprietà si è rivolta a me". Di seguito le probabili formazioni del match:

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O'Brien, Mykolenko; Iroegbunam, Gueye; Ndiaye, Alcaraz, Garner; Beto. Allenatore: David Moyes.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Kumbulla, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui, Soulé, Baldanzi, Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.