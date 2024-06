video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Olanda-Francia, Slovacchia-Ucraina e Polonia-Austria Le partite di oggi agli Europei di calcio: si parte alle 15 con Slovacchia-Ucraina e poi a seguire Polonia-Austria e Olanda-Francia. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Tre le partite in programma oggi venerdì 21 giugno agli Europei 2024. La seconda giornata della fase a gironi prevede alle 15 la sfida tra la Slovacchia reduce dal successo sul Belgio e l'Ucraina che non può sbagliare dopo il flop con la Romania. In campo anche Polonia-Austria, entrambe battute all'esordio e Olanda e Francia che si giocano il primato nel loro girone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle partite trasmesse in TV su Sky, con Olanda-Francia che sarà visibile anche in chiaro su Rai1.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma di oggi prevede come sempre tre partite della fase a gironi, due del gruppo D e una del gruppo E. Si parte alle ore 15 con Slovacchia-Ucraina, che sarà seguita alle 18 dal confronto tra Polonia e Austria. In serata, grande attesa per una delle supersfide degli Europei, ovvero Olanda-Francia con calcio d'inizio in orario alle 21. Questo il programma con gli orari:

ore 15: Slovacchia-Ucraina – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251)

ore 18: Polonia-Austria – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251)

ore 21: Olanda-Francia – Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251)

Olanda-Francia dove vederla in TV, diretta in chiaro su Rai1

Il big match di venerdì 21 giugno 2024 è Olanda-Francia, che potrebbe decidere la squadra che passerà da prima nel girone D. La partita tra le nazionali allenate da Koeman e Deschamps si potrà seguire in diretta Tv in chiaro su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per chi volesse vederla su Sky, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251). Per la Rai il racconto del match sarà di di Stefano Bizzotto e Daniele Adani mentre su Sky la telecronaca sarà di Andrea Marinozzi e il commento di Giancarlo Marocchi.

Dove vedere Slovenia-Ucraina in TV e streaming

La partita delle ore 15 tra Slovacchia e Ucraina si potrà vedere solo su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251). Sarà Antonio Nucera a raccontare la sfida che si giocherà alla ‘ESPRIT Arena' di Dusseldorf. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook con il servizio per gli abbonati Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Polonia-Austria in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV e streaming

La gara tra Polonia-Austria, valida per il gruppo D, verrà trasmessa in diretta TV su Sky, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita si potrà vedere in streaming su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su NOW. Dario Massara sarà il telecronista del match.