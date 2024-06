video suggerito

L’Austria risorge e si avvicina agli ottavi, brilla anche Arnautovic: la Polonia è quasi fuori L’Austria risorge e si avvicina agli ottavi di finale di EURO 2024 dopo aver vinto per 3-1 sulla Polonia. In gol Trauner, Baumgartner e Arnautovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Austria risorge e si avvicina agli ottavi di finale di EURO 2024 dopo aver vinto per 3-1 sulla Polonia. A Berlino la selezione guidata da Ralf Rangnick ha vinto meritatamente e dopo la sconfitta all'esordio con la Francia si è presa tre punti importantissimi in vista dell'ultimo round del gruppo D.

Per gli austriaci ha aperto i conti Trauner, poi Piatek ha rimesso tutto in equilibrio ma Baumgartner e Arnautovic nella ripresa ha sancito la vittoria per la Das Team.

Serata molto positiva per Marko Arnautovic, che è partito titolare nel 4-2-3-1 di Rangnick dopo l'esclusione nel primo match ed è stato molto coinvolto nella manovra, oltre ad aver realizzato la rete del definitivo 3-1: a 35 anni e 63 giorni l'attaccante dell'Inter è il secondo marcatore più anziano dell'Austria in un grande torneo internazionale (Europei o Mondiali); solo Ivica Vastic era più anziano quando ha segnato a Euro 2008 – anche lui con un rigore contro la Polonia (38a, 257g). A riportare questo dato è Opta.

Si tratta di una vittoria importante per l'Austria, che torna in corsa per il passaggio del turno mentre per la Polonia è il secondo KO in due partite e la speranza di andare agli ottavi è sempre più remota. Molto dipenderà anche dal risultato dell'altro match del raggruppamento, ovvero Francia-Olanda (entrambe vincenti nella prima partita).

Il tabellino di Polonia-Austria

RETI: 9′ Trauner, 30′ Piatek, 66′ Baumgartner, 78′ Arnautovic.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski (46′ Moder), Slisz (75′ Grosicki), Zalewski; Zielinski (87′ Urbanski); Buksa (59′ Lewandowski), Piatek (59′ Swiderski). Allenatore: Probierz.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner (59′ Danso), Leinhart, Mwene (63′ Prass); Seiwald, Grillitsch (46′ Wimmer); Baumgartner (81′ Schmid), Laimer, Sabitzer; Arnautovic (81′ Gregoritsch). Allenatore: Rangnick.

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR).