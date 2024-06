video suggerito

Griezmann spreca e Maignan para: Francia e Olanda non si fanno male e vedono gli ottavi di EURO 2024 Francia e Olanda non si fanno male e vedono gli ottavi di EURO 2024: a Lipsia il big match del gruppo D tra gli Oranje e i Blues finisce 0-0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francia e Olanda non si fanno male e vedono gli ottavi di finale di EURO 2024. A Lipsia il big match del gruppo D tra gli Oranje e i Blues finisce 0-0, che restano in testa al girone con 4 punti ma da oggi hanno l'Austria alle loro spalle (3 punti) che è ancora in corsa per un posto nella fase ad eliminazione diretta. La Polonia è fuori dai giochi.

Il primo tempo ha vissuto un inizio scoppiettante ma le squadre pian piano hanno un po' preso le misure una dell'altra e il match si è assestato su un certo equilibrio. Nella seconda parte sono Le Bleus a farsi preferire ma è sempre mancata la zampata decisiva in zona gol. Primo zero a zero di questo Europeo.

Griezmann non fa gol e la Francia non sfonda: con l'Olanda è 0-0

Antoine Griezmann si muove come riferimento offensivo e ha avuto due grandi occasioni per fare gol ma gli è mancata sempre il guizzo decisivo: nei primi minuti non aggancia il pallone ma il passaggio di Rabiot non l'ha aiutato mentre nel secondo caso ha sbagliato in maniera evidente da pochi passi.

L'episodio chiave della seconda parte è il gol di Xavi Simons annullato per posizione di fuorigioco di Dumfries, che disturba Maignan sulla conclusione dell'attaccante del Lipsia. Un episodio che è stato rivisto al VAR per diversi minuti ma, alla fine, è stata presa la decisione corretta.

Nell'ultimo turno la Francia sfiderà la Polonia già eliminata, mentre all'Olanda toccherà la delicata partita con l'Austria: entrambe le sfide si disputeranno il 25 giugno 2024 in contemporanea alle ore 18.

Il tabellino di Olanda-Francia

RETI: /

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten (73′ Veerman), Frimpong (73′ Geertruida); Simons (73′ Wijnaldum), Depay (79′ Weghorst), Gakpo. CT: Koeman.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé (75′ Coman), Thuram (75′ Giroud), Griezmann. CT: Deschamps.

ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).