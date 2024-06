video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia Domenica 30 giugno si disputano due partite degli ottavi di Euro 2024. Alle ore 18 si disputa Inghilterra-Slovacchia, mentre alle ore 21 c’è Spagna-Georgia, visibile anche su Rai 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gli ottavi di finale di Euro 2024 entrano sempre più nel vivo. Dopo la sconfitta dell'Italia, eliminata dalla Svizzera, e il successo della Germania sulla Danimarca, si disputano in questa domenica 30 giugno altre due partite, che vedono in campo due delle grandi favorite e cioè Inghilterra e Spagna. La squadra guidata da Southgate affronterà la Slovacchia, mentre la Spagna se la vedrà con la Georgia, la grande rivelazione di questi Europei. L'incontro tra Spagna e Georgia sarà visibile anche in chiaro su Rai 1.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Programma ricco anche nella giornata di oggi. L'Inghilterra, che fin qui non ha impressionato, deve cambiare marcia e proverà a farlo con la Slovacchia di Calzona, qualificata tra le migliori terze. Kane e compagni scenderanno a Gelsenkirchen alle ore 18 e proveranno a guadagnare i quarti di finale. Mentre alle ore 21 a Colonia sarà la volta di Spagna-Georgia, che si sono già affrontate durante le Qualificazioni. Il quarto ottavo di finale di Euro 2024 si potrà seguire anche in chiaro su Rai 1.

ore 18: Inghilterra-Slovacchia (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport)

ore 21: Spagna-Georgia (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport, Rai 1)

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia in tv e streaming

Inghilterra-Slovacchia si disputa a Gelsenkirchen, calcio d'inizio alle ore 18. C'è una naturale favorita per questo ottavo di finale, che è naturalmente l'Inghilterra, finalista nell'ultima edizione e che può schierare giocatori del calibro di Kane, Bellingham e Foden. Ma i Tre Leoni non hanno brillato finora e non possono sottovalutare la Slovacchia, guidata da un bravo tecnico italiano, che cercherà di raggiungere il più alto traguardo della propria storia calcistica. La partita non sarà visibile in chiaro in alcun modo. Diretta su Sky, sui canali 201 e 202, con telecronaca di Marianella e Minotti. Streaming con Sky Go e NOW, solo per i rispettivi abbonati.

Spagna-Georgia in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

La Spagna, una delle grandi favorite, e la Georgia, che alla sua prima partecipazione ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei, si affrontano per la terza volta in un anno, perché le compagini di De la Fuente e Sagnol erano nello stesso girone di qualificazione. La Spagna e la Georgia giocheranno a Colonia, la partita che inizierà alle ore 21.

La Spagna è l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite, e non ha subito nemmeno un gol, dando fede alla sua forza e ai pronostici. La Georgia invece è riuscita a conquistare la qualificazione battendo nell'ultima giornata il Portogallo, caduto sotto i colpi di uno scatenato Kvaratskhelia e del capocannoniere di Euro 2024 Mikautadze. L'incontro sarà trasmesso su Sky, sui canali 201 e 202, ma anche in chiaro su Rai 1. Streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay.